FOM waarschuwt teams na taalgebruik Verstappen in Hongarije

Max Verstappen (26) was onderwerp van gesprek na de Grand Prix van Hongarije, waar hij meerdere uitbarstingen had op de boordradio. In aanloop naar het raceweekend op Spa-Francorchamps heeft de FOM het taalgebruik van Verstappen op tafel gegooid tijdens een commissievergadering. De Formule 1-teams zijn gewaarschuwd dat ze hun coureurs in toom moeten houden.

Verstappen had duidelijk zijn dag niet tijdens de race op de Hungaroring afgelopen zondag. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull, ergerde zich aan de strategie en raakte daarnaast ook nog betrokken bij een botsing met Lewis Hamilton, iemand met wie hij toch al niet een al te beste verstandhouding heeft. Op de boordradio beet Verstappen dan ook meermaals van zich af. Voor het oog van miljoenen televisiekijkers werd het F-woord meermaals de ether ingeslingerd. Ook na afloop van de race wilde Verstappen van geen ophouden weten en zette zijn tirade nog even rustig door. Het heeft gezorgd voor kopzorgen bij het management van de Formule 1, dat de kwestie tijdens een commissievergadering in Londen ter sprake heeft gebracht.

Teams gewaarschuwd door FOM na taalgebruik Verstappen

Het gerenommeerde The Times brengt exclusief dat het taalgebruik van Verstappen onder de loep is genomen tijdens de commissievergadering, die afgelopen dinsdag plaatsvond in Engeland. Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, nam het voortouw en heeft een waarschuwing uitgedeeld aan de teams. Hij heeft iedereen er nogmaals aan herinnerd dat de communicatie tussen de coureurs en hun engineers live wordt uitgezonden tijdens races. Hoewel de Formule 1 een deel van de communicatie filtert, wordt een groot deel gewoon de huiskamers ingestuurd. En het FOM wil dat Verstappen en co. zich realiseren dat 'een aanzienlijk aantal nieuwe fans van de sport jong is', zo valt te lezen. Zij zouden het taalgebruik als 'aanstootgevend kunnen ervaren'.

Moeten coureurs bestraft worden voor fel taalgebruik?

Het felle taalgebruik van Verstappen werd uiteindelijk niet bestraft en dat zit sommige teams dwars. Zij hebben bij de commissievergadering gewezen op het feit dat er een gebrek aan consistentie is. Toto Wolff en Frédéric Vasseur kregen vorig seizoen een officiële waarschuwing en Yuki Tsunoda ontving een boete van €40.000 nadat hij het woord "retard" had gebruikt op de boordradio. Er zijn echter geen officiële regels die voorschrijven dat coureurs beboet of gewaarschuwd worden voor bepaald taalgebruik, mits het niet té beledigend is, wat in het geval van Tsundoa wel als zodanig werd beoordeeld.

Boordradio's uitzenden altijd gevoelige kwestie

Domenicali zou tijdens de bijeenkomst hebben benadrukt dat "coureurs rolmodellen zijn en zich dienovereenkomstig moeten gedragen". Het FOM worstelt zelf ook met deze kwestie, want het uitzenden van de boordradio is een geweldig marketinginstrument voor de sport, terwijl het anderzijds dit soort problemen [als met Verstappen in Hongarije] kan opleveren.

