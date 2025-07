'Wie moet wijken als Verstappen komt? Mercedes kan alleen maar verliezen'

Mercedes staat voor een lastig dilemma mocht het Max Verstappen weten binnen te halen, zo stelt Formule 1-kenner Will Buxton. Alhoewel het erop lijkt dat het Duitse team de Nederlander dolgraag wil vastleggen bij het team, denkt Buxton dat dat voor een lastige situatie zal gaan zorgen.

"De overstap van Max naar Mercedes blijft boeien én verwarren", zegt hij tegenover de media. “Het is duidelijk dat hij de beste coureur in F1 is, maar als je hem in huis haalt, heb je een serieus probleem." Het probleem? Mercedes zal dan moeten kiezen tussen het behouden van George Russell of voor het talent Kimi Antonelli. "Mercedes heeft veel geïnvesteerd in George en hem klaargestoomd voor een kans op de wereldtitel die 2026 misschien kan bieden. Hij beleeft waarschijnlijk zijn beste seizoen tot nu toe", stelt Buxton. "Maar aan de andere kant is Antonelli het aangewezen toptalent, persoonlijk begeleid door Toto Wolff en door het team gezien als de toekomst."

Volgens Buxton is er altijd iemand de dupe bij mogelijke komst Verstappen

Bij een overstap van Verstappen moet Mercedes nu dus kiezen voor het investeren in het heden of in de toekomst. "Een zet op Max betekent óf hun investering in het nu, óf in de toekomst opofferen." Daarnaast waarschuwt Buxton voor het ‘Verstappen-effect’: "Wat gebeurt er met zijn teamgenoten? Het loopt meestal niet goed af. Max domineert niet alleen, hij verplettert." Buxton vraagt zich vervolgens af: “Als je George laat gaan, loop je dan het risico dat de ontwikkeling van Kimi wordt verstoord door Verstappens meedogenloze talent? Als je Kimi opoffert, rem je zijn groei of verlies je hem zelfs. En dan moet je hopen dat George niet hetzelfde overkomt als andere teamgenoten van Max.”

Iedereen wil met Verstappen in zee gaan

Volgens Buxton wil ieder team op de grid met Max in zee, want: 'zo goed is hij'. Toch denkt hij dat Mercedes toekomstgericht te werk zal gaan: "Max binnenhalen haalt hem sowieso weg bij de concurrentie en brengt Red Bull verder aan het wankelen, maar is dit een kortetermijnoplossing, terwijl Mercedes juist altijd vooruitkijkt?" Buxton sluit af: “Misschien dumpt Mercedes uiteindelijk niemand en is dit allemaal onderdeel van het politieke spel achter de schermen bij contractonderhandelingen. Maar het is duidelijk: Mercedes staat voor een heel lastige keuze. Fascinerende tijden.”

