VIDEO: Bekijk hier de crash van Verstappen en Hamilton in Hongarije terug

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen met elkaar in aanraking tijdens de Grand Prix van Hongarije. In de slotfase van de race ging het mis, waarbij het voor met name Verstappen in tranen eindigde. De crash bracht bij velen weer even de intense gevechten uit 2021 terug op het netvlies. Voor wie het gemist heeft - of het gewoon nog even een keer wil bekijken - hieronder de beelden.

Verstappen zat op de Hungaroring lange tijd vast achter Hamilton, die de derde positie in handen had - achter de beide McLaren's. De Nederlander was sneller, maar had grootste moeite om de Mercedes te passeren. Daarnaast was Verstappen al behoorlijk geïrriteerd en gefrustreerd. Toen hij dan ook wederom een poging deed om Hamilton in te halen, ging het mis. Verstappen knalde tegen de Mercedes aan, werd gelanceerd en kwam buiten de baan terecht. Hoewel hij zijn race kon voortzetten, verloor hij wel kostbare tijd én een positie. Charles Leclerc nam de vierde positie over en daardoor finishte Verstappen uiteindelijk als vijfde. Het incident met Hamilton werd na afloop van de race veelbesproken. Hieronder kun je de beelden nog eens terugkijken.

