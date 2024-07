Hamilton haalt uit naar Verstappen, Nederlander is geen teamspeler

Lewis Hamilton (39) lijkt de laatste dagen zijn vizier weer gericht te hebben op Max Verstappen (26), die hij al meermaals publiekelijk heeft afgevallen. Ook in aanloop naar de Grand Prix van België heeft de Mercedes-coureur weer een steek uitgedeeld aan Verstappen, die volgens hem niet als teamspeler zou hebben gehandeld in de situatie van Lando Norris en Oscar Piastri in Hongarije.

Er is al veel gezegd en geschreven over de moeilijke situatie waar Norris in zat gedurende de Hongaarse Grand Prix. De Brit stevende vanwege een omstreden pitstop-strategie af op de overwinning, maar kreeg meermaals het verzoek vanaf de pitmuur om teamgenoot Piastri voorbij te laten. Norris leek zijn team te negeren, maar in de slotfase ging hij toch van zijn gas en kon Piastri hem passeren en zijn eerste overwinning pakken. Na afloop werd gezegd dat Norris dit moest doen 'in het belang van het team', iets dat voor een coureur absoluut niet altijd makkelijk is. In aanloop naar de Grand Prix van België werd Hamilton gevraagd naar deze situatie en deelde hij een steek uit richting Verstappen.

Hamilton sneert naar Verstappen in België

Op Spa-Francorchamps werd het voorval tussen Norris en Piastri nog maar eens uitvoerig besproken en ook Hamilton liet zich uit over de kwestie. Hoewel Verstappen totaal niet bij het onderwerp van gesprek betrokken was, kon Hamilton het toch niet laten nog maar eens een sneer uit te delen aan de Nederlander. Volgens Hamilton moet je soms een teamspeler zijn - en dus iemand voorbij laten, maar zou Verstappen dat in een soortgelijke situatie nooit hebben gedaan. "Als dat Max was, had hij hem niet voorbij laten gaan", zo sneert Hamilton, insinuerend dat Verstappen geen teamspeler is. "Maar dat is niet echt aan mij om over te oordelen."

Hamilton: "Het gaat uiteindelijk niet om jou"

Waar Verstappen volgens hem niet opzij zou gaan voor een soortgelijke teamorder, zegt Hamilton dat hijzelf wel de opdracht van de pitmuur zou respecteren. "Als ik in die situatie zat, zou ik doen wat mijn team van me vroeg, hoe moeilijk dat ook is, uiteindelijk gaat het niet om jou", zo vertelt de coureur uit Stevenage. "Het gaat om de 2000 mensen die je vertegenwoordigt en waarmee je samenwerkt - en de boodschap die je daarmee afgeeft. Dus uiteindelijk denk ik dat hij [Norris] de juiste beslissing heeft genomen."

