Verstappen pakt pole op Silverstone, manager Verstappen heeft opdracht voor Red Bull | GPFans Recap

We moesten er iets meer dan twee maanden op wachten, maar Max Verstappen heeft eindelijk weer een pole position te pakken. Hij was sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Het is de 44e pole die hij heeft verdiend voor Red Bull Racing, en staat daarmee gelijk met Sebastian Vettel. Oscar Piastri en Lando Norris moesten genoegen nemen met posities twee en drie, respectievelijk. Charles Leclerc was witheet, nadat hij de zesde tijd had gereden achter George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton. Ollie Bearman maakt indruk met P8, maar gaat na een forse straf een flink eind naar achteren. Yuki Tsunoda in de andere Red Bull kan niet tevreden zijn door een probleem de Honda-krachtbron. Ondertussen laat de manager van Verstappen weten dat er gesprekken lopen met Mercedes en hij legt uit waar Red Bull zich op moet focussen.

Vermeulen wijst naar opdracht voor Red Bull: "En snel ook"

Manager Raymond Vermeulen benadrukt dat, hoewel er gesprekken met Mercedes lopen, de volle aandacht nog steeds op het huidige jaar ligt. Max Verstappen ziet zichzelf niet meer meestrijden om de titel en Vermeulen onderstreept dat de prestaties bij Red Bull snel moeten terugkeren. "Daar ligt voor ons de focus. We hebben bij Red Bull een contract en zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn", vertelde hij in een interview met Formule1.nl. Het team probeert samen met Verstappen de situatie snel om te draaien. Ook Vermeulen stelt dat de prestaties momenteel de hoogste prioriteit hebben. Lees hier het hele artikel over de manager van Max Verstappen die ingaat op de transfergeruchten.

Verstappen blij met pole voor Brits publiek: "Ik kijk uit naar de race van morgen"

Max Verstappen heeft zijn eerste pole position verdiend sinds de F1 Grand Prix van Miami. Hij versloeg McLaren, Ferrari en Mercedes op het circuit van Silverstone en pakte de eerste plek in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. De Nederlander reageert na een magisch rondje. "Het was worstelen met de wind", begon Verstappen. "In Q1, Q2 en Q3 veranderde de richting constant, en deze auto's zijn daar heel gevoelig voor. Ik probeerde de rondjes zo netjes mogelijk te houden en die laatste ronde was goed genoeg. Dit is een écht circuit, waar je vol gas moet pushen in de kwalificatie met al die bochten... Je moet je er echt aan toewijden en dat is genieten." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die tevreden terugblikt op zijn poleronde.

Norris tevreden met P3 in Silverstone: 'Verstappen heeft het geweldig gedaan'

Lando Norris moest pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië laten aan Max Verstappen en bleek ook wat langzamer te zijn dan teamgenoot Oscar Piastri. De Brit is in eigen land niet ontevreden met zijn kwalificatie en kijkt uit naar de race op zondag. "Het was een goede kwalificatie. Ik ga niet ontevreden zijn met P3. Natuurlijk had ik graag op pole gestaan, maar Verstappen deed het fantastisch en wij waren niet snel genoeg vandaag. Het was een leuke kwalificatie, zeker op dit snelle circuit in Silverstone. We staan niet bovenaan, maar het was wel een goede dag", bespreekt de McLaren-coureur na afloop. Lees hier het hele artikel over hoe Lando Norris reageerde na de kwalificatie.

Tsunoda geïrriteerd door nieuw Red Bull-probleem: "Had door kunnen gaan naar Q3"

Yuki Tsunoda werd in Q2 geëlimineerd tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. Toch noemt hij het zijn beste weekend tot nu toe. De wegligging van de Red Bull RB21 was namelijk prima, en dat hoor je ook niet iedere dag, maar nu dook er een ander probleem op. "Foutloos", antwoordde Tsunoda tegenover onder andere GPFans, gevraagd naar zijn rondje in Q2. Maar er was een probleem. "Eerlijk gezegd, ik raakte vermogen kwijt. Zo verloor ik een tiende in bocht drie, ik verloor nog meer rondetijd op de rechte stukken... De acceleration boost [extra elektrisch vermogen] deed het niet tijdens de laatste pushronde. Op die problemen na was de ronde wel goed." Lees hier het hele artikel over het probleem wat Yuki Tsunoda hinderde tijdens de kwalificatie.

Leclerc witheet na teleurstellende zesde plek in kwalificatie: "Ik ben zo f*cking shit"

Charles Leclerc kwalificeerde zich als zesde voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. De Ferrari-coureur was dan ook allesbehalve tevreden na de zaterdagsessie. Hij legt uit dat hij normaal gesproken juist sterk is in de kwalificatie, maar dat er steeds iets niet klikt in Q3. "Ik doe het gewoon niet goed", begon Leclerc tegenover GPFans, toen hij eenmaal was uitgestapt na een reeks aan scheldwoorden. "Sinds het begin van het seizoen presteer ik volgens mij prima in de races. Als ik nu terugblik op een aantal races, dan zijn er maar weinig waarin ik in de auto zelf iets anders had gedaan. Maar helaas, als ik kijk naar de kwalificaties, wat normaal gesproken juist een sterk punt van mij is geweest..." Lees hier het hele artikel over een zeer teleurgestelde Charles Leclerc op Silverstone.

Bearman reageert na 'gestoord' moment: "Ik ben zo teleurgesteld in mezelf"

Ollie Bearman zette de achtste tijd neer voor de Britse Grand Prix van de Formule 1, maar hij zal de wedstrijd vanaf de achttiende plek moeten aanvangen. De Haas-coureur kreeg een enorme straf vanwege een crash in VT3. De jonge Brit geeft toe dat hij fout zat. "Dat is gewoon een fout geweest van mijn kant", begon Bearman tegenover onder andere GPFans, reagerend op de penalty. Hij heeft dan ook gemengde gevoelens na een prachtig resultaat in de kwalificatie. Hij zat er in Q1 en Q2 al goed bij en eindigde in Q3 uiteindelijk op P8. "We hebben een upgrade meegebracht dit weekend en het laat duidelijk potentie zien. De kwalificaties zijn namelijk de afgelopen tijd niet fantastisch geweest en om puur op snelheid in Q3 terecht te komen, is goed." Lees hier het hele artikel over de giga-straf die Ollie Bearman is opgelegd.

