Charles Leclerc kwalificeerde zich als zesde voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. De Ferrari-coureur was dan ook allesbehalve tevreden na de zaterdagsessie. Hij legt uit dat hij normaal gesproken juist sterk is in de kwalificatie, maar dat er steeds iets niet klikt in Q3.

Ferrari leek het gehele weekend op het circuit van Silverstone er goed bij te zitten, maar in de kwalificatie vielen de scharlakenrode bolides toch weer tegen. Max Verstappen zette een geweldig rondje neer van 1:24.892 en dat bezorgde hem de pole position. Hij hield de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris op iets meer dan een tiende achterstand evenals de Mercedes van George Russell. Lewis Hamilton kwam echter twee tienden tekort en bleef steken op P5, terwijl Leclerc niet verder kwam dan P6. De Monegask was ongelooflijk boos op zichzelf. "F*ck, f*ck, f*ck, f*ck! F*ck dat! Dat is hoe f*cking shit ik ben. Ik ben zo f*cking shit", klonk het over de boardradio.

Er klikt iets niet in Q3

"Ik doe het gewoon niet goed", begon Leclerc vervolgens tegenover GPFans, toen hij eenmaal was uitgestapt. "Sinds het begin van het seizoen presteer ik volgens mij prima in de races. Als ik nu terugblik op een aantal races, dan zijn er maar weinig waarin ik in de auto zelf iets anders had gedaan. Maar helaas, als ik kijk naar de kwalificaties, wat normaal gesproken juist een sterk punt van mij is geweest... Elke keer wanneer ik in Q3 terechtkomt, klikt er iets niet. We hebben goede kwalificaties gehad, maar nooit geweldige kwalificaties. Nogmaals, normaal gesproken ben ik sterk in de kwalificaties, dus ik ben niet blij met het niveau waarop ik momenteel presteer. We worstelden vanaf Q2 met iets in de auto, maar dat is geen excuus. Ik moet het beter doen."

