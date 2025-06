McLaren was dominant tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar Charles Leclerc bleek de gelukkige te zijn die mee het podium op mocht als derde. De Monegask was tevreden met zijn weekend.

Na afloop blikt Leclerc terug op zijn race, die een vrij eenzame was nadat hij bij de start al vrij snel in was gehaald door Oscar Piastri. "Jammer genoeg was het tempo niet genoeg. In de eerste bocht probeerde ik het bij Norris, maar hij deed de deur dicht. Toen ging Piastri erlangs, maar ze waren sowieso te snel vandaag. Ik heb geen spijt van wat we gedaan hebben vandaag, alleen ontbrak het tempo."

Leclerc pushte te hard eerste stint

Leclerc vond zichzelf te hard pushen in de eerste stint. "In de eerste stint ging ik iets te hard bij het begin om bij McLaren te blijven, maar het hoort erbij. Ik heb het geprobeerd en ik haalde het niet, we hebben daarvoor meer tempo nodig. We hebben upgrades gebracht dit weekend en die lijken te werken. We moeten blijven pushen om McLaren in te halen, want zij zijn te snel momenteel."

LET’S GOOO @Charles_Leclerc! Taking home another podium 👏🏆 pic.twitter.com/BQ774EfTrQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 29, 2025

