Max Verstappen heeft zijn eerste pole position verdiend sinds de F1 Grand Prix van Miami. Hij versloeg McLaren, Ferrari en Mercedes op het circuit van Silverstone en pakte de eerste plek in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. De Nederlander reageert na een magisch rondje.

Het zat weer ontzettend dicht bij elkaar. Oscar Piastri leek de pole position binnen te slepen, maar maakte een foutje in de laatste bocht. Dat gaf Verstappen de kans om de eerste positie in de tijdenlijst af te pakken. De coureur van Red Bull Racing zette een 1:24.892 neer en was daarmee 0.103 seconden rapper dan Piastri en 0.118 seconden dan Lando Norris. George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc moeten genoegen nemen met posities vier, vijf en zes, respectievelijk.

Blij met kwalificatie, maar afwachten voor morgen

"Het was worstelen met de wind", begon Verstappen. "In Q1, Q2 en Q3 veranderde de richting constant, en deze auto's zijn daar heel gevoelig voor. Ik probeerde de rondjes zo netjes mogelijk te houden en die laatste ronde was goed genoeg. Dit is een écht circuit, waar je vol gas moet pushen in de kwalificatie met al die bochten... Je moet je er echt aan toewijden en dat is genieten."

De poleman rijdt met een achtervleugel met minder downforce vergeleken met de andere coureurs. "Ja, we zijn snel op het rechte stuk, maar dat maakt het ook moeilijk door de snelle bochten. We moeten afwachten hoe het morgen gaat zijn, of het misschien gaat regenen of niet. Hoe dan ook, ik ben blij met mijn kwalificatie en het is ook goede motivatie voor het team. Ik kijk uit om morgen te gaan racen."

Gaat het Verstappen lukken om de McLarens achter zich te houden? "Dat is moeilijk te zeggen, maar we gaan het wel proberen. We gaan gewoon racen, we gaan plezier maken, en we gaan ons best doen."

