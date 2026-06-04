Kroatië stap dichter bij Formule 1-race: gloednieuw circuit krijgt groen licht
Kroatië stap dichter bij Formule 1-race: gloednieuw circuit krijgt groen licht
Het ambitieuze project voor de bouw van een gloednieuw Formule 1-circuit in Kroatië heeft definitief groen licht gekregen. Het zogeheten Croatia Ring-project, gelegen nabij de stad Slunj, ontving eerder deze week de cruciale goedkeuring voor het milieueffectrapport. Hiermee is een belangrijke administratieve horde genomen voor de daadwerkelijke realisatie van de omloop, die ontworpen is volgens de hoogste standaarden van de internationale autosportbond FIA.
Het circuit wordt gebouwd in de provincie Karlovac, specifiek in het gebied tussen de nederzettingen Veljun en Blagaj. Het ontwerp is in handen van het befaamde architectenbureau van Hermann en Carsten Tilke, waarbij voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve als speciaal adviseur bij het project betrokken is. De asfaltsliert krijgt een lengte van ruim 4,2 kilometer en telt twaalf bochten, gecombineerd met een hoogteverschil van meer dan 34 meter. De faciliteit wordt volledig aangelegd volgens de strenge FIA Grade 1-specificaties, een absolute vereiste om in de toekomst in aanmerking te komen voor het organiseren van een Grand Prix.
Grootschalig complex met private financiering
Het totale terrein beslaat zo'n vijftig hectare, waarvan veertig hectare is gereserveerd voor de racebaan, de paddock en de pitgebouwen. De overige tien hectare wordt bestemd voor toeristische faciliteiten, waaronder een boetiekhotel en luxe appartementen. Tijdens grote raceweekenden moet het complex plaats kunnen bieden aan bijna achttienduizend toeschouwers. Opvallend is dat de financiering volledig afkomstig is van private investeerders, onder wie de Kroatische ondernemers Ante Bušić en Tomislav Mamić. Er wordt geen gebruikgemaakt van publiek geld, al heeft de Kroatische overheid het initiatief inmiddels wel op de lijst van strategische investeringsprojecten geplaatst.
Projectleider Davorin Štetner is verheugd dat de milieuvergunning na een wachttijd van tien maanden binnen is. "We hebben eindelijk het besluit en ik ben zeer tevreden over de procedure, die extreem complex was", stelt de voormalig voorzitter van de Kroatische autosportbond. Volgens de initiatiefnemer heeft de organisatie zich hiermee bewezen en is er succesvol gereageerd op alle eisen van de vakgroep en het ministerie. De projectleider benadrukt dat de komst van het circuit grote voordelen met zich meebrengt voor zowel de regio als het hele land.
"In zo'n vijf jaar tijd hebben we een aantal grote obstakels weten te overwinnen", vervolgt Štetner. "Dit is geclassificeerd als een megaproject, dus we staan met beide benen stevig op de grond en pakken de zaken stap voor stap aan". De bouw van de Croatia Ring zal naar verwachting in verschillende fases verlopen en ongeveer twee jaar in beslag nemen.
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