Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff verandert de unieke sfeer in Monaco niets aan de taak die zijn renstal dit weekend te wachten staat. De Oostenrijker stelt dat het team de opbouw tijdens de vrije trainingen hard nodig heeft om op het beslissende moment te kunnen toeslaan.

"Monaco blijft een van de meest prestigieuze races op de kalender", aldus Wolff. "Er is zoveel geschiedenis en ceremonie rondom het evenement, maar dat verandert niets aan onze taak. We moeten opbouwen tijdens de vrije trainingen en in een positie verkeren om te presteren wanneer het ertoe doet", laat hij optekenen. De formatie uit Brackley kent tot dusver een uiterst dominant seizoen met de nieuwe W17-bolide. Alle vijf de verreden Grands Prix werden een prooi voor de Zilverpijlen. Toch start Mercedes aanstaande zondag niet als de absolute topfavoriet in het prinsdom. Dat heeft te maken met de unieke karakteristieken van het stratencircuit en de sterke vorm die Ferrari doorgaans in de nauwe straten laat zien.

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Kwalificatie met nieuwe generatie auto's

Voor het eerst rijden de coureurs dit raceweekend in Monaco met de nieuwe generatie bolides, die door de reglementswijzigingen compacter en lichter zijn geworden. Daarnaast zijn de wagens voorzien van actieve aerodynamica en motoren die voor de helft elektrisch zijn. Wolff verwacht dat dit de zaterdagsessie extra uitdagend maakt. "De kwalificatie in Monaco is altijd bloedstollend", vertelt de teambaas. "Met deze nieuwe generatie kleinere, wendbaardere auto's zou de uitdaging nog groter moeten zijn. Om zondag kans te maken op de overwinning, moet je een goede zaterdag hebben. Het wordt een indrukwekkend spektakel en we kijken ernaar uit", blikt hij vooruit. Daarmee sluit hij zich aan bij de woorden van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen noemde de zaterdag eveneens doorslaggevend voor een succesvol raceweekend.

Geen garanties uit het verleden

Ondanks de ongeslagen status van Mercedes in de eerste vijf races, waakt de leidsman voor te veel optimisme. "We gaan het weekend echter in zonder enige aannames", benadrukt Wolff. "Monaco is een circuit dat anders is dan alle andere op de kalender. Een auto die elders competitief is geweest, is niet gegarandeerd sterk hier. De marges zijn klein, de gevolgen zijn groot en prestaties uit het verleden bieden geen garantie. We zullen de hele tijd op ons best moeten zijn als we onze recente vorm willen voortzetten", aldus de Oostenrijker.

Interne spanningen

Naast de uitdagingen op de baan moet Wolff momenteel ook een groeiende interne rivaliteit managen. Tijdens het afgelopen raceweekend in Canada, dat de traditionele mei-plek van Monaco op de kalender heeft overgenomen, gaven George Russell en Andrea Kimi Antonelli elkaar nauwelijks ruimte op het asfalt. De teambaas waarschuwde zijn coureurs na afloop voor een nieuwe 'Silver War' en wees hen op hun plichten. "We racen voor de 150.000 mensen die bij ons werken, een bedrijf dat al meer dan 120 jaar bestaat. De kans krijgen om voor Mercedes te racen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee", stelde hij duidelijk.

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