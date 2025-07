Yuki Tsunoda werd in Q2 geëlimineerd tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix van de Formule 1. Toch noemt hij het zijn beste weekend tot nu toe. De wegligging van de Red Bull RB21 was namelijk prima, en dat hoor je ook niet iedere dag, maar nu dook er een ander probleem op.

Max Verstappen mag morgen de race op Silverstone vanaf de pole position aanvangen. Hij was sneller dan de McLarens, Ferrari's en Mercedessen dankzij een rondetijd van 1:24.892. De Limburger hoeft weinig steun te verwachten van Tsunoda, want die kwam niet verder dan de twaalfde plek. Het uitvallen in Q2 zou echter te maken hebben gehad met een motorprobleem. De Japanner verklaart dat hij weinig of soms zelfs geen elektrisch vermogen van de Honda-power unit kon gebruiken.

Irritatie over vermogensverlies

"Foutloos", antwoordde Tsunoda tegenover onder andere GPFans, gevraagd naar zijn rondje in Q2. Maar er was een probleem. "Eerlijk gezegd, ik raakte vermogen kwijt. Zo verloor ik een tiende in bocht drie, ik verloor nog meer rondetijd op de rechte stukken... De acceleration boost [extra elektrisch vermogen] deed het niet tijdens de laatste pushronde. Op die problemen na was de ronde wel goed. Met hoe dicht het bij elkaar zat, had ik door kunnen gaan naar Q3, dus ik ben geïrriteerd. Echt heel geïrriteerd."

Beste weekend tot nu toe

Tsunoda wist zich wel beter te kwalificeren dan Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson en dat is een primeur voor hem sinds hij voor het hoofdteam van de energiedrankfabrikant uitkomt. "Ik ben heel blij", reageerde hij op de vooruitgang die hij heeft geboekt. "Dit is het beste weekend wat we tot nu toe hebben gehad en dat is goed voor het vertrouwen. De auto voelde [qua wegligging] goed in de kwalificatie. Zonder het vermogensverlies hadden we in Q3 gezeten."

