Mekies geeft update over situatie teamgenoot Verstappen: 'Daar focussen we ons op'
Laurent Mekies, teambaas van Max Verstappen en Red Bull Racing, is ingegaan op de situatie rondom het tweede stoeltje. Momenteel heeft Yuki Tsunoda dit stoeltje met een aflopend contract in handen, maar denkt Mekies dat Tsunoda zijn prestaties de komende races kan gaan verbeteren?
Dat de teamgenoten van Verstappen het naast hem lastig hebben gehad, kunnen veel coureurs inmiddels over meepraten. Zo ook Tsunoda, die het enorm lastig heeft in de RB21 waar zelfs Verstappen niet tevreden over is. Tegenover Sky Sports stelt Mekies dat Tsunoda de tijd krijgt om zich naast Verstappen te laten zien en zich na de zomerstop te verbeteren. "De prioriteit is om Yuki te geven wat hij nodig heeft om te presteren. Wat betreft de tweede stoel, daar ligt de prioriteit. Dat is waar het team zich op concentreert."
Mekies ziet proces rondom Tsunoda bij Red Bull
Mekies stelt dat Red Bull en Tsunoda met elkaar bezig zijn om meer uit de resultaten te halen de komende races, maar dat dit ook een proces is dat niet zomaar afgerond zal worden. "Ze hebben dat nu al een aantal races geprobeerd. We proberen samen manieren te vinden om een volgende stap te zetten. Spa was erg positief, zeker vanuit dat perspectief, Hongarije was over het algemeen een lastig weekend, dus het is waarschijnlijk wat moeilijker te beoordelen. Maar er is geen reden waarom Yuki's prestaties niet hetzelfde kunnen zijn als in het verleden. En dat is waar we ons nu op concentreren.”
