Voor Yuki Tsunoda is het eindelijk weer eens een goede kwalificatie geworden in dienst van Red Bull Racing. De tweede man van het Oostenrijkse team noteerde een prima zevende tijd en onthult in gesprek met onder meer GPFans dat hij kort voordat de kwalificatie begon werd voorzien van een geüpgradede vloer.

Het Oostenrijkse team heeft diverse nieuwe onderdelen meegenomen naar België om Max Verstappen te ondersteunen in zijn jacht op de wereldtitel – voor zover die strijd nog leeft. Tsunoda legt uit dat hij aanvankelijk nog met het oude pakket reed, maar dat het team hem vlak voor de sessie op zaterdagmiddag voorzag van een nieuwe vloer.

Nieuwe vloer

Volgens de Japanner is het overigens nog niet het volledige pakket waarover Verstappen al wél beschikt: "[P7] Daar ben ik blij mee. Het team heeft ook de upgrades geïnstalleerd net voordat de kwalificatie begon. Dat was goed genoeg om deze positie te behalen. Er zijn nog een aantal onderdelen die ik moet krijgen. De vloer was al een grote upgrade."

In de hedendaagse Formule 1 draait het vooral om vertrouwen, en dat heeft Tsunoda dan ook in het huidige pakket: "Ik voel me zeker een stuk beter. Er is nog wel wat delta [tijd te winnen], maar de vloer was het grootste gedeelte," aldus Tsunoda.

