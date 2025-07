Yuki Tsunoda beleefde opnieuw een zwaar raceweekend bij Red Bull. De Japanner kwam als vijftiende en door meerdere uitvalbeurten dus als laatste over de finish tijdens de Britse Grand Prix. Hij kijkt terug op een teleurstellende dag.

"Om eerlijk te zijn was het tempo helaas heel langzaam", geeft Tsunoda direct na afloop toe. "Met die botsing was het duidelijk, maar het lange stuk was vooral ontzettend traag. De bandenslijtage was enorm, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt." De bandenslijtage was ook een groot probleem bij de auto van Max Verstappen, die al vroeg in de race klaagde over ernstige slijtage van de intermediates.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda voelt dat hij de weg kwijt is

Tsunoda kreeg ook nog een tijdstraf van tien seconden vanwege een incident met Oliver Bearman, waardoor een mogelijke top 10-klassering opnieuw uit het zicht raakte voor de Japanner. “Ik weet dat we met weinig downforce reden, maar in de regen was er van snelheid geen sprake. Ik ben een beetje de weg kwijt", vertelt Tsunoda eerlijk tegenover F1TV. Toch zag hij nog wel iets positiefs: "In droge omstandigheden zag het er op één ronde best goed uit. Maar op de langere runs moeten we echt iets gaan veranderen."

Horner komt met opvallende vergelijking (en noodoplossing?)

Red Bull-teambaas Christian Horner vergelijkt Tsunoda’s situatie zelfs met Eddie Irvine, die het in de jaren 90 moeilijk had tegenover Michael Schumacher bij Ferrari. "Zo’n uitzonderlijke coureur als Verstappen kan met een specifieke auto omgaan... Dat kunnen maar weinig rijders", aldus de teambaas. "We proberen nu voor Yuki een andere aanpak, om wat rust voor hem te creëren."

Gerelateerd