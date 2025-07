Yuki Tsunoda kwam tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1 niet in de buurt van de punten. Hij had het moeilijk met de wegligging van de auto van Red Bull Racing en contact met Ollie Bearman halverwege de race hielp ook niet mee. Daar heeft Tsunoda niet alleen een tijdstraf, maar ook een strafpunt voor gekregen.

Tsunoda was al geërgerd door hoe de kwalificatie was verlopen. Hij liep een kans op Q3 mis door vermogensverlies in de Honda-power unit. Hij begon uiteindelijk als elfde door een gridstraf van Bearman. Afwisselend regen en zon zorgde voor een uitdagende wedstrijd en, zoals we ook bij de spinnende Max Verstappen zagen, werd het extra lastig gemaakt door de afstelling van de Red Bull. Na de laatste herstart probeerde Bearman buitenlangs Tsunoda te gaan in Brooklands. Tsunoda bleef aan de binnenkant, en de Haas leek hem af te snijden en ging in de rondte na contact. Maar het was Tsunoda die de straf kreeg: 10 seconden incasseren tijdens de pitstop en een strafpunt op zijn superlicentie.

Stewards niet aardig voor Tsunoda

"Ik ben nogal geïrriteerd, ik vind het eerlijk gezegd wel extreem", antwoordde Tsunoda op de vraag van GPFans of hij de straf terecht vond. "10 seconden voelt als twee dagen... Het is zoals het is, maar [de stewards] zijn de laatste tijd niet heel aardig voor me geweest. Kijk maar naar de strafpunten of naar het inhalen van een beschadigde auto." De Japanner doelt hier op de gridstraf die hij kreeg in Canada, toen hij langs Oscar Piastri ging in de derde vrije training na een crash van de McLaren-coureur. "Ik focus toch meer op hoe ikzelf presteer, dus het kan me eigenlijk niet schelen."

Nieuwe upgrades

Tsunoda vervolgde: "Eerst lijkt de pace wel oké, maar dan gebeurt er steeds iets [met de auto]. Niet alleen in de regen, maar ook in de droge omstandigheden. Daar worstelen we heel erg mee. Gelukkig krijg ik het volgende raceweekend upgrades. Ik loop in dat opzicht twee stappen achter vergeleken met Max. Dat zal de volgende race moeten helpen. Tegelijkertijd is het wel een sprintweekend." Er is dus maar één vrije training om aan de wijzigingen van de RB21 te wennen. "Maar ik ga mijn best doen."

