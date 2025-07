Max Verstappen begrijpt helemaal niets van de straf die Oscar Piastri kreeg voor het remmen achter de safety car. De Nederlander maakte namelijk precies hetzelfde mee in Canada, toen George Russell hetzelfde deed maar daar geen straf voor kreeg.

Toen de safety car de lichten had gedoofd, mocht Piastri het tempo bepalen. De Australiër trapte echter op de rem, waardoor Verstappen er kortstondig voorbijging. De Nederlander kreeg daar geen straf voor, omdat de stewards oordeelden dat hij geen andere keuze had. Piastri kreeg echter wél een tijdstraf van tien seconden, plus twee strafpunten op zijn licentie.

Piastri niet blij

Piastri liet na afloop van de race duidelijk blijken dat hij het niet eens was met de beslissing. "Ik bedoel, je mag blijkbaar niet meer remmen onder de safety car. Nogmaals, ik ga hier niet veel over zeggen, want dan krijg ik problemen," zei hij.

Verstappen ook stomverbaasd

Ook Verstappen gaf aan de straf niet te begrijpen en trok de vergelijking met het incident met Russell in Canada. "Het ding is: dit is nu al een paar keer gebeurd, zo’n scenario. Ik vind het vreemd dat Oscar nu de eerste is die er tien seconden voor krijgt," aldus de Nederlander. Op de vraag of het incident anders was dan dat met Russell, antwoordde hij glashelder: "Voor de stewards wel, ja."

