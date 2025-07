Na Max Verstappen heeft nu ook diens teamgenoot gereageerd op het ontslag van Christian Horner. Yuki Tsunoda liet op zijn social media weten dat hij dankbaar is voor de support van de nu voormalige CEO en teambaas van Red Bull Racing.

Horner moest afgelopen woensdag afscheid nemen van de Oostenrijkse formatie, wat gevestigd is in het Britse Milton Keynes. De avond ervoor kreeg hij het slechte nieuws al te horen. Hij barstte in tranen uit, toen hij een afscheidsspeech gaf voor het personeel in de fabriek. De reden voor het ontslag, is niet bekendgemaakt. Wat we wel weten, is dat Laurent Mekies de rol van CEO en teambaas overneemt bij Red Bull Racing. Alan Permane schuift bij Racing Bulls door. Hij was de racing director van de zusterrenstal, maar vervangt Mekies als teambaas.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen richt zich tot Horner: "Bedankt voor alles, Christian!"

Tsunoda bedankt Horner

Verstappen reageerde al vrij snel op het nieuws van het vertrek van Horner. "Van mijn eerste raceoverwinning tot vier wereldkampioenschappen, we hebben ongelooflijke successen gedeeld. Memorabele races gewonnen en talloze records gebroken. Bedankt voor alles, Christian!"

Tsunoda heeft nu ook een statement gedeeld: "Dank je wel, Christian, voor alle support die je me dit jaar hebt gegeven. Het is ongelooflijk om te zien wat je hebt opgebouwd bij Red Bull Racing en bedankt dat je ervoor hebt gezorgd dat ik er deel van uit mag maken. Ik heb een boel geleerd en ik ben dankbaar voor alles."

Gerelateerd