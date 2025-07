Yuki Tsunoda beleeft een moeilijke periode bij Red Bull, maar voelt zich opvallend gesteund door het team. Hoewel hij momenteel pas op tien punten staat in het wereldkampioenschapsklassement, ziet de Japanner geen reden om in paniek te raken.

De afgelopen races gingen moeizaam, met drie wedstrijden zonder punten en telkens een vroege exit in de kwalificatie. Ook in het kampioenschap zakt Tsunoda steeds verder weg. Toch merkt hij dat Red Bull in zijn talent blijft geloven. "Helmut vertrouwt op mijn snelheid en talent. Hij is heel direct: als het slecht is, zegt hij het meteen, maar door die druk weet hij soms juist extra prestaties uit mij te halen. Dat waardeer ik enorm."

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda voelt steun vanuit zijn team

Ondanks de mindere prestatie voelt de teamgenoot van Max Verstappen zich prima op zijn plek: "Ik voel juist nu meer steun dan ooit van Christian Horner en Helmut Marko", vertelt de Japanner tegenover onder andere GPFans. "Aan het begin van deze week ben ik zelfs naar de fysio van Red Bull gestuurd om mezelf even te resetten. Dat kwam volledig vanuit het team, zodat ik weer fris aan de slag kon."

Wisselt Red Bull te snel van rijders?

Red Bull staat erom bekend dat het niet bang is om rijders snel te wisselen wanneer het tegenzit, maar Tsunoda krijgt juist het tegenovergestelde gevoel. "Ze willen me echt helpen en laten me dingen proberen die ze normaal niet zouden toestaan. Dat helpt mij om mijn ritme terug te vinden." Tsunoda weet dat het nu aan hem is om weer te laten zien wat hij waard is: "Ik moet het nu op de baan bewijzen. Zolang ik dat doe, weet ik dat ik kan rekenen op de steun van het team."

Gerelateerd