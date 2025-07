Manager Raymond Vermeulen benadrukt dat, hoewel er gesprekken met Mercedes lopen, de volle aandacht nog steeds op het huidige jaar ligt. Max Verstappen ziet zichzelf niet meer meestrijden om de titel en Vermeulen onderstreept dat de prestaties bij Red Bull snel moeten terugkeren.

Hoewel Verstappen vorig jaar nog zijn vierde titel wist veilig te stellen, sloot Red Bull het seizoen af als derde team. Het tekent de situatie waarin het Oostenrijkse team de neerwaartse lijn nog altijd niet heeft weten te keren. Het kleine werkvenster van de RB21 blijft het team parten spelen, een probleem dat ook al bestond bij de RB20.

Focus ligt op Red Bull, maar prestaties moeten snel terugkeren

De afgelopen weken is er veel gesproken over de toekomst van Verstappen, maar volgens Vermeulen, die bij Formule1.nl zijn verhaal doet, kan die nog altijd bij Red Bull liggen: "Daar ligt voor ons de focus. We hebben bij Red Bull een contract en zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn." Het team probeert samen met Verstappen de situatie snel om te draaien. Ook Vermeulen stelt dat de prestaties momenteel de hoogste prioriteit hebben: "We willen nu vooral dat de performance terugkeert. En snel ook."

Titelstrijd is niet realistisch

Wel lijkt het kampioenschap nu echt uit zicht. Verstappen heeft inmiddels een achterstand van 61 punten op koploper Oscar Piastri: "Max wil het beste uit het materiaal halen dat hij tot zijn beschikking heeft, maar we beseffen zelf ook wel dat het kampioenschap er niet meer in zit."

