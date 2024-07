Jurriën Timber (23) heeft onthult dat hij zijn inspiratie en motivatie mede haalt uit het kijken naar de Formule 1. De Nederlandse profvoetballer van Arsenal is enorm onder de indruk van Max Verstappen, die volgens Timber een "grote winnaar" is. Dat Verstappen zegt waar het op staat, vindt de voetballer geweldig.

Timber kwam afgelopen zomer voor 34 miljoen pond over van Ajax, maar wist nog geen indruk te maken bij Arsenal. De verdediger was een groot deel van zijn debuutseizoen geblesseerd en is daarom gebrand om in het seizoen van 2024-2025 te gaan vlammen voor The Gunners. Timber gebruikt de winnaarsmentaliteit van Verstappen als inspiratie om er flink tegenaan te gaan komend voetbaljaar. Timber wil een vaste waarde worden in de achterhoede bij het Engelse topteam, waar hij door coach Mikel Arteta voornamelijk als back werd gebruikt op het moment dat hij wel fit was. Nu hij weer is teruggekeerd van een zware kruisbandblessure, hoopt Timber - met Verstappen als inspiratiebron - het maximale van zichzelf te kunnen laten zien.

Timber geniet van winnaarsmentaliteit Verstappen

De 23-jarige geboren Utrechter probeert veel inspiratie en motivatie te halen uit andere sporten, zoals de NBA. "Maar ik kijk ook naar Max Verstappen", zo onthult de Arsenal-speler in gesprek met de Daily Mail. Volgens de verdediger is de Formule 1-kampioen een uitstekend voorbeeld van iemand met een winnaarsmentaliteit, die ook nog eens zegt wat hij vindt. "Je ziet soms zijn interviews na de races en dan denk je: 'Wow, deze man is zo'n grote winnaar!' Ik vind dat geweldig om te zien, om zijn opmerkingen te zien die hij na een race maakt", aldus Timber.

Wie is Jurriën Timber?

Jurriën David Norman Timber werd op 17 juni 2001 in Utrecht geboren en is een Nederlands-Curaçaos voetballer die sinds de zomer van 2023 speelt voor Arsenal. Daarvoor jarenlang deel uit van de Ajax-familie. In Amsterdam speelde hij eerst voor Jong Ajax, om al vrij snel de overstap te maken naar de hoofdmacht. In 2021 maakte Timber ook zijn debuut voor het Nederlands elftal. Door zijn langdurige blessure moest hij het EK van 2024 in Duitsland aan zich voorbij laten gaan.

