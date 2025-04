Voor Kyle Larson eindigde de Indy 500-test in Indianapolis met een flinke klapper in de muur. De 32-jarige Amerikaan bestuurde de Dallara-Chevrolet, maar verloor de controle in de eerste bocht.

Larson kwam vorig jaar in opspraak toen hij zichzelf vergeleek met Max Verstappen. De Amerikaan zit vol zelfvertrouwen en stelde dat er geen enkele manier is waarop de Nederlander in een NASCAR-wagen zou kunnen stappen en beter zou zijn dan hij. Wel hield Larson een slag om de arm als het ging om Formule-wagens. Daarin is Verstappen volgens hem misschien wel beter, maar in alle andere klassen zou Larson, naar eigen zeggen, Verstappen de baas zijn.

Test gaat mis

Larson reed vorig jaar voor het eerst in zijn carrière de Indy 500 en werd uitgeroepen tot Rookie van het Jaar. Eind mei staat de editie van 2025 op het programma, en de Amerikaan was donderdag in Indianapolis aanwezig voor een testdag. Die verliep echter niet zoals gehoopt.

IN THE WALL 😬@KyleLarsonRacin makes contact with the wall exiting Turn 1 and in Turn 2.



📺: INDYCAR YouTube pic.twitter.com/5TE5c1BXDs — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 24, 2025

