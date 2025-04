De voormalig teammanager van Red Bull Racing, en inmiddels teambaas van Kick Sauber, Jonathan Wheatley, heeft het incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri ook gezien. Wheatley was bij Red Bull Racing verantwoordelijk voor de communicatie met de FIA en legt bij The Race uit dat hij de situatie anders zou hebben aangepakt als hij nog bij Red Bull had gewerkt.

Verstappen kwam zondagavond slecht weg vanaf zijn startpositie en zag direct Piastri langszij komen. Het duo ging zij aan zij richting de eerste bocht, waarbij de Australiër de binnenkant wist af te schermen. Verstappen zette zijn RB21 aan de buitenkant en kwam buiten de baan terecht. Via de uitloopstrook in bocht één kwam hij weer vóór Piastri terecht, waarvoor de wedstrijdleiding hem een tijdstraf van vijf seconden oplegde. Piastri wist de wedstrijd uiteindelijk te winnen en is daarmee de nieuwe leider in het kampioenschap geworden.

'Zou het anders hebben aangepakt'

Wheatley wil geen commentaar leveren op de beslissingen van Red Bull, maar stelt wél dat hij in zijn oude functie een andere keuze had gemaakt. "Ik weet heel goed wat mijn gedachten waren! Ik zou iets anders hebben gedaan, of geadviseerd hebben om het anders aan te pakken. Ik wil niet dat iemand commentaar geeft op wat wij [Sauber] als team zouden doen. Ik wil ook geen commentaar geven op wat andere mensen zouden doen, maar binnen ons team zouden we het anders hebben aangepakt, en zeker een gesprek hebben gevoerd over een andere aanpak," aldus Wheatley. Mogelijk had de teambaas van Sauber ervoor gekozen om Verstappen direct de plek terug te laten geven, om zo een straf te vermijden, maar daarover doet Wheatley geen uitspraak.

Vergelijking Austin 2024

Wel ziet hij gelijkenissen met de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024, waar Lando Norris en Verstappen rondenlang met elkaar in gevecht waren en er een soortgelijk incident plaatsvond in bocht twaalf. "Het was andersom, maar het leek een beetje op bocht 12 in Texas vorig jaar. Dus ik denk dat daar ook lessen uit zijn getrokken."

Grindbak

Daarnaast wijst Wheatley op de uitloopstrook bij de eerste bocht. "Als daar grind had gelegen, zouden coureurs het anders hebben aangepakt. Dat is gewoon menselijk. Als er een mogelijkheid is om van de baan te gaan en het daarna recht te zetten, dan grijpen mensen die. Dat hebben we vaker gezien. Ik wil niet achteraf de wijsneus uithangen, maar ik heb eerlijk gezegd nooit echt naar die bocht gekeken en gedacht: daar moet grind komen. Terwijl ik bij bocht 12 in Austin altijd vond dat daar wél een oplossing voor moest komen," besluit Wheatley.

