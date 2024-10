De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië zal over een aantal jaar op een andere baan worden verreden. Momenteel gebeurt dat nog op het Jeddah Corniche Circuit, maar inmiddels is het Midden-Oosterse koninkrijk bezig met de constructie van een zogeheten snelheidspark.

Saoedi-Arabië staat al sinds 2021 op de kalender van de koningsklasse. Het circuit in Djedda, ontworpen door Carsten Tilke, de zoon van de welbekende Hermann Tilke, is de op twee na langste baan achter Spa-Francorchamps en Las Vegas met een lengte van 6.174 kilometer. Met gemiddelde snelheden van ongeveer 250 kilometer per uur is het ook een van de snelste circuits op de kalender. De wedstrijd wordt 's avonds verreden vanwege de hoge temperaturen overdag. De verwachting is dat het Jeddah Corniche Circuit tot en met 2027 op de kalender blijft, alvorens de Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat verhuizen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Organisatie Brazilië eert Senna met speciale petjes en pole position-trofee

Constructie begonnen

Vanaf 2028 moet de Saoedische wedstrijd op het Qiddiya City Speed Park worden verreden. Qiddiya moet de hoofdstad van entertainment, sport en kunst van het land worden. Naast dat er circuits worden gebouwd, zullen er ook pretparken, waterparken, stadions voor andere internationale sporten, academies voor sport en kunst, concertgebouwen en andere amusementslocaties, en avontuurlijke activiteiten in de natuur komen. Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud, de president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation, liet in januari 2023 weten dat hij hoopt dat automerken en Formule 1-teams zich zullen vestigen in Saoedi-Arabië. McLaren kondigde in juni 2022 aan een onderzoeks- en innovatiecampus op te richten in de Oxagon, een enorme, achthoekige havenstad van 48 vierkante kilometer die half in de Rode Zee zal liggen.

First look the paddock design and location pic.twitter.com/xbHg6rKAvy — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) October 28, 2024

Videobeelden van Prins Khalid laten zien dat de constructie van Qiddiya inmiddels begonnen is. Ze zijn onder andere bezig met de paddock evenals met iets dat de 'Blade' wordt genoemd, een soort van brug op 64 meter hoogte waar bocht 1 zal komen.

Gerelateerd