Nico Hülkenberg scoorde een punt in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië dankzij een slimme tactiek van Haas-teamgenoot Kevin Magnussen. Het team van Visa Cash App RB heeft laten weten mogelijk te stappen naar de FIA om te praten over het rijgedrag van de Deen. Williams-teambaas James Vowles sluit zich nu aan bij de mening van het Red Bull-zusterteam.

Het gevecht waar de meeste ogen op gericht waren op het Jeddan Corniche Circuit was die tussen Magnussen, Alexander Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en Daniel Ricciardo voor de twaalfde positie. De eerstgenoemde hield iedereen achter hem op, zodat Hülkenberg gerust zijn pitstop kon maken om op die manier P10 te pakken en daarmee dat puntje te scoren. Magnussen had al twee tijdstraffen van ieder tien seconden, eentje voor contact met Albon en een ander voor het inhalen van Tsunoda buiten de baan, dus een kans op een goed resultaat was voor hem toch al verkeken. Zijn eigen race opofferen voor het team was voor hem daarom geen probleem.

Definitie van onsportief gedrag

RB-teambaas Laurent Mekies was na de race niet te spreken over de tactiek van Haas: "Yuki vocht voor wat P10 had kunnen zien, maar hij werd vervolgens ingehaald door Magnussen, die de baan afsneed om die inhaalactie te kunnen doen, en hield vervolgens het hele veld op om zijn teamgenoot te laten weglopen, zodat die voor ons kon stoppen. Het zorgde ervoor dat de straf van Magnussen zinloos was en het heeft Yuki's race vernietigd," aldus de Fransman tegenover de aanwezige media in Djedda. Ook RB-racing director Alan Permane was niet onder de indruk: "Dat is, naar mijn mening, niet juist en dé definitie van onsportief gedrag. Ik ben er zeker van dat wij en andere teams in gesprek zullen gaan met de FIA voor toekomstige races."

Williams sluit zich aan bij RB

Williams heeft zich nu bij de mening van RB aangesloten. "Ik weet dat we een auto hadden waarmee we punten konden scoren, en toch gaan we weg zonder iets achter onze naam," vertelde teambaas James Vowles tegenover de aanwezige media. "Dat kwam deels door de schade die Albon had, nadat Magnussen hem in de muur had gedrukt, waarvoor hij een tijdstraf kreeg, maar vervolgens gebruikten ze een tactiek om de rest van het veld op te houden en een gat te creëren, zodat Hülkenberg dat punt kon scoren. Mijn mening daarover is dat ik zo niet wil racen." Vowles verwacht dat deze tactiek nu vaker gebruikt gaat worden om een teamgenoot punten te geven. "Eigenlijk garandeer je je teamgenoot punten in ruil voor een tijdstraf van tien seconden. Waarom zou je dat niet overal doen? Ik denk niet dat vijf of tien seconden juist is. Ik vind dat het zo moet zijn dat je de plek moet teruggeven en het daar bij moet laten."

