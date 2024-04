De FIA had haar handen vol aan de Grand Prix van China en deelde uiteindelijk nog een straf uit aan Logan Sargeant. De Williams-coureur is wat verbaasd, want tijdens de race was er niemand die hem op de hoogte had gesteld van een overtreding.

De 23-jarige Sargeant kent al niet zo'n florissant 2024-seizoen en werd uiteindelijk in Shanghai bestraft voor het inhalen tijdens de safety car. De veiligheidswagen van de FIA was op dat moment op de baan om het veld in bedwang te houden, toen de Sauber van Valtteri Bottas werd weggehaald. Nico Hülkenberg maakte nog een pitstop, voordat de safety car op de baan was en Sargeant haalde de Duitser in, omdat hij voorbij de safety car-lijn was gereden.

'Dacht dat ik ervoor lag'

Het was weinigen opgevallen tijdens de race, want Williams stelde de coureur niet op de hoogte en Sargeant zelf, is zich bij Motorsport.com van geen kwaad bewust. "Het is best lastig om het verschil tussen de auto's te zien als we zo ver van elkaar rijden. Ik dacht dat ik er ruim voor lag, volgens mij was er geen discussie nodig. Toen ik het [de straf] aan het einde van de race hoorde, vond ik dat wel raar. Misschien had de FIA ons feedback kunnen geven [na het inhalen]", zo legt Sargeant uit.

'Ik had die plek wel teruggegeven'

Mocht de FIA het direct hebben verteld, dan kon Sargeant het plekje teruggeven en was de straf niet nodig geweest. Het feit dat de safety car relatief lang rondreed, gaf de FIA ook de kans om dit op die manier uit te voeren, maar er kwam geen bericht. "We reden daar echt tijden achter. Ik snap niet dat ze niet tegen mij zeiden dat ik de plek moest teruggeven. Dan had ik dat natuurlijk wel gedaan, maar ik was ervan overtuigd dat ik er ruim voor zat", aldus Sargeant.

