Victor Martins zal aankomend weekend voor het eerst mee mogen doen aan een officiële Formule 1-sessie. Hij stapt namelijk bij Williams in tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Fransman kijkt uit naar zijn debuut en hoopt dat het voor hem en Williams een waardevolle sessie wordt.

Martins werd in 2016 niet alleen Belgisch nationaal kampioen in de kartsport, maar hij sleepte ook de wereldtitel binnen. Hij maakte zijn autosportdebuut in de Franse Formule 4, waar hij vicekampioen werd. Vervolgens bracht hij drie seizoenen door in de Formule Renault Eurocup. Daar brak hij in 2020 door met het kampioenschap na zeven overwinningen in twintig wedstrijden. Martins verreed twee seizoenen in de FIA Formule 3 en werd uiteindelijk kampioen in 2022, opnieuw met ART Grand Prix. Hij zit momenteel in zijn derde seizoen van de FIA Formule 2 met de Franse formatie.

Voor het eerst in de FW47

De 23-jarige uit Quincy-sous-Sénart maakte vijf jaar lang deel uit van het Alpine-opleidingsprogramma, totdat hij begin 2025 de overstap maakte naar de Williams Racing Driver Academy. Martins heeft er al een F1-test opzitten op Monza met de Williams uit 2023, maar op het Circuit de Barcelona-Catalunya doet hij voor het eerst mee met een officiële sessie. Hij kruipt in VT1 achter het stuur van de bolide van Alexander Albon.

"Ik ben ontzettend blij om in Barcelona voor het eerst in te stappen in de FW47", vertelt Martins. "Het zal een ongelooflijke ervaring zijn om voor het team te rijden. Ik ben hard aan het werk om me zo goed mogelijk voor te bereiden om mijn tijd in de auto te maximaliseren, zodat het een waardevolle sessie wordt voor mezelf en voor het team. Ik ben iedereen bij Atlassian Williams Racing erg dankbaar dat ze me deze kans geven en ik kijk ernaar uit om er elke seconde van te genieten."

