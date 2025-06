Het team van Williams heeft een mooie en belangrijke slag geslagen met het oog op de komende jaren: James Vowles heeft zijn contract bij het team verlengd, waardoor de uitstekende lijn van het team doorgezet kan worden. Vowles wil met het team de jacht op de top doorzetten en tekent een 'langdurige deal'.

De Brit, die eerder zijn sporen verdiende bij Mercedes waar hij bij negen constructeurskampioenschappen hielp, kwam in 2023 over naar Williams. Sindsdien heeft hij een transformatie ingezet om het team weer naar de top van de Formule 1 te brengen. Ondersteund door Dorilton Capital, die het team inmiddels alweer vijf jaar in bezit heeft sinds augustus, wordt er volop geïnvesteerd in mensen, technologie en infrastructuur.

Vowles blij

“Ik ben verheugd om een nieuw contract te tekenen met Atlassian Williams Racing, dat vanaf het begin als thuis heeft gevoeld. Dit iconische team heeft me al geweldige herinneringen gegeven en we zijn allemaal verenigd in onze ambitie om onze erfenis voort te zetten en weer wereldkampioenschappen te winnen. De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op het herstellen van de basis en nu hebben we een platform om in de komende jaren voor glorie te gaan,” zegt de gelukkige teambaas.

Sterke start

Williams beleeft dit seizoen zijn sterkste start sinds 2016 met een vijfde plek in het constructeurskampioenschap en 55 punten. Het heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van een wereldklasse coureursduo in de vorm van Alex Albon en Carlos Sainz en de steun van grote internationale merken als titelsponsor Atlassian. Volgens Matthew Savage, voorzitter van Williams en Dorilton Capital, brengt Vowles de ervaring en energie die nodig zijn om het team weer op het hoogste podium te krijgen. Williams weet nu in ieder geval waar het aan toe is: het goede werk van Vowles wordt de komende jaren doorgezet.

