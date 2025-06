De race van Carlos Sainz tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk was eigenlijk over voorbij, voordat deze überhaupt begonnen was. De Williams werd naar de pitstraat geduwd en de auto vloog vervolgens in brand. Omdat marshals assistentie hadden verleend aan Sainz, vroeger fans zich af waarom hij niet gediskwalificeerd werd. Dit is wat de FIA-regels erover zeggen.

Williams ligt nog steeds vijfde in het constructeurskampioenschap, maar ze hebben een aantal tegenvallende raceweekenden achter de rug. Alexander Albon liep in Spanje bij de start vloerschade op en viel uit, en in Canada en Oostenrijk moest hij opgeven vanwege motorproblemen. Sainz liep in Spanje eveneens schade op in de openingsfase. Door een aangepaste strategie kwam hij daardoor niet verder dan P14. De Madrileen scoorde in Canada wel een puntje, maar op de Red Bull Ring afgelopen zondag kon hij niet eens meedoen. Hij bleef stilstaan op de grid voor de formatieronde. Marshals duwden hem naar het einde van de pitstraat, maar de remmen vlogen in brand.

Aborted start

Omdat marshals Sainz hulp hadden verleend, vroegen fans op social media zich af of hij dan niet gediskwalificeerd moet worden. Volgens artikel 26.7 van het sportief reglement staat namelijk dat een deelnemer gediskwalificeerd kan worden, als deze assistentie van de marshals krijgt. Nico Hülkenberg werd bijvoorbeeld gediskwalificeerd in São Paulo vorig jaar, toen de marshals de Haas los hadden geduwd na een spin. Hij vervolgde zijn race, maar dat mocht niet.

Maar Sainz hoefde niet gediskwalificeerd te worden. Als er namelijk een probleem op de grid ontstaat, kan wedstrijdleider Rui Marques ervoor kiezen om de start af te lassen. Bij zo'n 'aborted start' komen uitzonderingen kijken wat betreft hulp van de marshals. In artikel 53.2 staat dat "een coureur die [op de baan] gestopt is tijdens een race, maar wiens auto zijn weg kan vervolgen na fysieke assistentie, gediskwalificeerd kan worden", maar omdat het ging om een 'aborted start', was de formatieronde gestopt en was de race dus nog niet begonnen. Omdat de race officieel niet van start was gegaan, mocht Sainz tóch hulp krijgen van de marshals en dus hoefde de FIA geen diskwalificatie uit te delen.

