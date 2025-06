Carlos Sainz is teleurgesteld in de beslissing van zijn vader - Carlos Sainz senior - om zich niet kandidaat te stellen voor het FIA‐presidentschap. De tweevoudig wereldkampioen rally trekt zich terug omdat hij zich volledig wil focussen op de Dakar Rally en zijn verplichtingen richting Ford.

Op woensdag stapte de ervaren Spanjaard - 63 jaar inmiddels - naar buiten met een statement: "Hierbij wil ik publiekelijk bevestigen dat ik uiteindelijk heb besloten om dit jaar niet mee te doen aan de verkiezing voor het presidentschap van de FIA. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt om een diepgaand begrip te krijgen van de situatie bij de FIA en de eisen en complexiteiten die komen kijken bij zo’n belangrijk project. Na een zorgvuldige overweging ben ik tot de conclusie gekomen dat de huidige omstandigheden niet ideaal zijn om een solide basis voor mijn kandidatuur te leggen. Bovendien heb ik me gerealiseerd dat een serieuze campagne voor het voorzitterschap mijn voorbereiding op de Dakar Rally aanzienlijk zou ondermijnen, en ik wil mijn toewijding aan Ford en mijn team niet verzwakken. Deze overwegingen hebben mij ertoe gebracht realistisch te zijn en voorlopig af te zien van mijn FIA-ambitie."

Teleurgesteld

Hoewel Sainz als zoon blij is met de keuze van zijn vader om zich te focussen op zijn eigen races, ziet hij als autosportfan gemiste kansen. Sainz senior leek een serieuze gooi te kunnen doen naar het presidentschap en een geduchte tegenkandidaat voor de huidige president, Mohammed Ben Sulayem, die nu zonder tegenkandidaat doorgaat. "Ik ben niet teleurgesteld als zoon, maar wel als motorsportfan. Veel mensen hadden het graag willen zien", zo laat de Williams-coureur vanuit de motorhome in Oostenrijk weten."

Verandering nodig

Onder leiding van Ben Sulayem heeft de FIA het al vaker te verduren gehad van coureurs en teams. Recent kwam daar zware kritiek bij na het ontslag van een vooraanstaand FIA‐medewerker, waardoor de vraag rijst wat er aan de hand is bij de organisatie. Sainz junior is van mening dat er bij de FIA verandering nodig is: "Ik denk dat dit het perfecte moment was geweest voor mijn vader om in te stappen en een positief effect te hebben. Of dat over vier of acht jaar nog steeds zo is, weet ik niet."