In aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1 zijn de geruchten rondom Max Verstappen en Red Bull Racing, en George Russell en Mercedes het onderwerp van gesprek. Ook Carlos Sainz wordt ernaar gevraagd, aangezien hij vorig jaar nog kans maakte op een zitje bij de energiedrankfabrikant. Hij zal echter Williams trouw blijven, of Verstappen nou vertrekt of niet. Een overstap naar Red Bull wil hij niet.

Sainz bracht de F1-seizoenen van 2021 tot en met 2024 door bij Ferrari en sleepte vier overwinningen binnen. In februari vóór zijn laatste seizoen kreeg hij al te horen dat hij moest vertrekken om plaats te maken voor Lewis Hamilton. Sainz ging met veel teams in gesprek en, vanwege de teleurstellende resultaten van Sergio Pérez, was Red Bull opzoek naar een nieuwe teamgenoot voor Verstappen voor 2025. Hij koos er uiteindelijk toch voor om zijn handtekening bij Williams te zetten en hij zal loyaal blijven aan de Britse formatie. Red Bull koos ondertussen voor Liam Lawson na het ontslag van 'Checo', voordat hij al na twee Grands Prix werd vervangen door Yuki Tsunoda. De laatstgenoemde is momenteel bezig aan een reeks puntloze wedstrijden die we niet meer van een Red Bull-coureur hebben gezien sinds 2008.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz valt op komische wijze door de mand tijdens interview met leugendetector

Williams beter dan verwacht

"Het belangrijkste voor mij zijn altijd prestaties geweest", begon Sainz tegenover onder andere GPFans. "En die prestaties zijn er. Ik zie dat er goede dingen aankomen en eerlijk gezegd is de performance van de auto dit seizoen beter dan wat ik van Williams had verwacht in 2025. Als alles samen kan komen, dan denk ik dat we P8 en P9 of P7 en P8 in het rijderskampioenschap kunnen pakken. We zijn er echter nog niet helemaal toe in staat om op die manier raceweekenden uit te voeren. Maar ik maak me geen zorgen, want ieder lid van het team weet dit en werkt eraan om alles samen te laten komen."

OOK INTERESSANT: Sainz over niet kandidaatstellen vader voor FIA-presidentschap: "Ik ben teleurgesteld"

Heel veel vertrouwen in Williams

De Madrileen werd gevraagd naar de geruchten rondom de mogelijke verhuizing van Verstappen richting Mercedes en het zitje dat dan vrijkomt bij Red Bull Racing. Is er een mogelijkheid dat Sainz Verstappen vervangt? "Ten eerste lijken het alleen maar geruchten te zijn. Ik weet niet in hoeverre het de waarheid is. Maar Williams weet dat ik bij hen blijf voor de komende twee jaar en zelfs misschien nog langer, als het kan met de stappen die we maken. Ik heb heel veel vertrouwen in de keuze die ik heb gemaakt."

Gerelateerd