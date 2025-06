Carlos Sainz heeft de lachers op de hand gekregen met een fragment uit een interview waar hij is aangesloten aan een leugendetector. Als hij de vraag krijgt of hij hoopt dat Ferrari spijt heeft van de beslissing om de Spanjaard weg te sturen, volgt er een komisch moment.

Carlos Sainz kreeg voorafgaand aan het seizoen van 2024 een zware dobber te verduren: aan het eind van dat jaar moest hij bij Ferrari vertrekken, om plaats te maken voor de komst van Lewis Hamilton. Na lang wikken en wegen besloot Sainz de overstap naar Williams te maken, op basis van het vertrouwen dat hij heeft in de toekomstplannen van de Britse formatie. Als hij in een interview met Sky Sports waarbij hij aan een leugendetector is gekoppeld de vraag krijgt of hij hoopt dat Ferrari spijt heeft van hun beslissing, volgt er een erg komisch moment.

