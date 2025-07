Carlos Sainz toonde mogelijk "gevaarlijk rijgedrag", nadat hij was gespind in de tweede vrije training van de Britse Grand Prix. De stewards hebben nu uitspraak gedaan over de Formule 1-coureur van Williams.

Het zonnetje scheen heerlijk boven het circuit van Silverstone, maar de windstoten zorgde voor een lastige paar vrije trainingen. Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto spinden al op hoge snelheid bij het uitkomen van Copse, maar gelukkig kwamen ze er zonder schade van af. Sainz raakte de controle kwijt bij de exit van Luffield. Hij spinde bijna tegen de Ferrari van Lewis Hamilton aan en kwam midden op de racelijn tot stilstand. Sainz reed weg toen Nico Hülkenberg de hoek om kwam, en dus werd hij onderzocht voor mogelijk "gevaarlijk rijgedrag".

Artikel 33.4

Het gaat om artikel 33.4 van het sportief reglement, waarin staat dat "een auto op geen enkel moment onnodig langzaam, onvoorspelbaar of op een gevaarlijke manier mag worden bestuurd wat gevaar kan opleveren voor andere coureurs of andere personen". De stewards zagen op de onboardbeelden dat Sainz niet naar rechts keek om te zien of er een andere auto aankwam, voordat hij besloot weg te rijden. Dat hadden ze liever wel gezien van de Spaanse coureur. Volgens Sainz had dat echter toch niet gekund, omdat de headrest in de weg zat. De FIA heeft een officiële waarschuwing uitgedeeld.

Tot dusver is Kimi Antonelli dus nog de enige coureur met een penalty voor de Britse Grand Prix. Hij zal 3 plekken achteruit moeten op de grid na de crash met Max Verstappen te hebben veroorzaakt op de Red Bull Ring.

