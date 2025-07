Carlos Sainz kan niet begrijpen waarom Red Bull Racing hem heeft afgewezen als teamgenoot van Max Verstappen. De enige mogelijke reden die door de paddock de ronde doet, klopt volgens de Williams-coureur eigenlijk niet.

Het F1-team van de energiedrankfabrikant is in rap tempo gezakt in de pikorde. Red Bull leek te denken dat het puur aan de tweede coureur lag en dus moest Sergio Pérez eind vorig jaar zijn koffers pakken. Liam Lawson werd aangekondigd als de opvolger van 'Checo', maar moest na twee teleurstellende Grands Prix plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Hij zet op zijn beurt de slechtste prestaties voor een Red Bull-coureur sinds 2008 neer. Sainz had kans kunnen maken op het tweede zitje bij de Oostenrijkse formatie. Hij moest weg bij Ferrari, omdat Lewis Hamilton daar een contract had getekend. Sainz voerde met de helft van de teams gesprekken. Na niet alleen geruchten over Red Bull, maar ook Mercedes en Alpine, kwam hij uiteindelijk bij Williams terecht. Waarom Red Bull hem niet wilde hebben, snapt Sainz niet. Een rivaliteit tussen hem en Verstappen zou de enige reden zijn geweest, maar dat kan volgens hem niet kloppen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: "Verstappen weg? Dan Sainz naar Red Bull en Antonelli op avontuur", aldus Montoya

Sainz begrijpt reden voor Red Bull-afwijzing niet

"Het enige wat ik kan zeggen is dat ik daadwerkelijk goed met Max overweg kan", begon Sainz bij de High Performance-podcast. "Dat is iets wat mensen van buitenaf niet zien. We hadden wel een beetje een rivaliteit tijdens ons eerste seizoen in de Formule 1 bij Toro Rosso, maar het was een relatief gezonde rivaliteit tussen hem en mij, zoals we vroeger gewoon raceten. En nu gaan we ook gewoon hartstikke goed met elkaar om", zo maakt de Madrileen een einde aan de geruchten over de relatie tussen hem en Verstappen. "Dus, als [de rivaliteit] de reden is waarom ze me niet naast Max wilden hebben, dan begrijp ik het niet. Ik denk namelijk dat we een heel sterk duo in de Formule 1 hadden kunnen zijn."

Het feit dat hij Verstappen kon matchen, toen ze allebei in hun debuutseizoen zaten, heeft hem deze zelfverzekerdheid gegeven. "Volgens mij heeft iedereen het er heel moeilijk mee om de teamgenoot van Max te zijn. Ik kan zeggen dat ik het er niet lastig mee had, toen ik de ploegmaat van Max was", aldus Sainz. "Sinds ons eerste jaar samen heeft het me het zelfvertrouwen gegeven om te weten dat ik het tegen iedereen kan opnemen."

Gerelateerd