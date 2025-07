De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Geruchten over een overgang naar Mercedes worden steeds sterker nu Red Bull het moeilijk heeft, het team niet meer zo dominant is en Christian Horner is vertrokken. Volgens oud-coureur Juan Pablo Montoya is het goed mogelijk dat Verstappen naar Mercedes overstapt.

Montoya schetst het scenario: "Als Max vertrekt en Red Bull doet niks met George, dan zal Red Bull waarschijnlijk Sainz halen. En dan zetten ze Kimi Antonelli bij Williams neer", zegt hij in de MontoyAS Podcast. "Dat geeft Antonelli tijd om zich te ontwikkelen, net als ze eerder bij George Russell deden."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft inspraak op tweede coureur

Volgens Montoya zou Verstappen eerder niet zitten te wachten op Carlos Sainz als teamgenoot bij Red Bull. “Ik denk dat Max bij Red Bull wél inspraak heeft in wie zijn teamgenoot wordt, maar bij Mercedes krijgt hij dat niet. Dat is het enige wat hij daar niet zal krijgen."

Afwachten op beslissing Wolff

Op dit moment verlopen de contracten bij Mercedes eind dit jaar voor Russell en Antonelli. Het is dus afwachten wat teambaas Toto Wolff gaat beslissen. Montoya: "Uiteindelijk proberen we allemaal te raden wat er gaat gebeuren. Interessant is wat er verandert én hoeveel stoeltjes er gaan schuiven, zodra het echt gebeurt."

Gerelateerd