Het Formule 1-team van Aston Martin heeft in aanloop naar de Britse Grand Prix een nieuwe ontwerper binnengesleept. Hij zal aan de slag gaan onder Adrian Newey ter voorbereiding op de nieuwe technische reglementen van 2026. Het gaat om Duncan Elliott, die de overstap heeft gemaakt vanaf Mercedes.

Elliott studeerde mechanical engineering aan de universiteit van Southampton en was vanaf 2000 zes jaar lang verantwoordelijk voor de versnellingsbakken bij Jordan. Hij stapte over naar Honda, wat later Brawn GP werd, om leiding te geven over de ontwikkeling van de KERS, een voorloper van de hybride-power unit. Hij bleef bij het team in de transitie naar Mercedes en kreeg een nieuwe rol als senior engineer. In mei 2011 kreeg Elliott een promotie en werd hij aangesteld als hoofd van composite design, het ontwerpen van bijvoorbeeld onderdelen van koolstofvezel, en speelde een cruciale rol bij de dominante rol van Mercedes in de Formule 1 tussen 2014 en 2021.

Niet alleen Elliott, maar ook Cardile

Aston Martin heeft de aanstelling van Elliott (nog) niet officieel aangekondigd, maar de Brit heeft het al wel op zijn LinkedIn laten weten dat hij na veertien jaar bij Mercedes vertrekt. Hij zal bij het team van Lawrence Stroll aan de slag gaan als chief designer, hoofdontwerper dus. Hij zal samenwerken met Newey, die vorig jaar Red Bull Racing verliet en na een lang verlof sinds afgelopen maart is begonnen als uitvoerend technisch partner van Aston Martin, en met directeur van engineering Luca Furbatto. Elliott is niet de enige aanwinst van Aston Martin in juli.

Enrico Cardile was tot midden vorig jaar hoofd van de aerodynamische ontwikkeling en technisch directeur van de chassisafdeling bij Ferrari. Ook hij moest op gardening leave, maar sinds deze maand mag hij aan de slag bij Aston Martin. De Italiaan zal de nieuwe technisch directeur zijn.

