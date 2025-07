Fernando Alonso heeft gereageerd op de geruchten omtrent Mercedes en Max Verstappen, die deze week flink zijn toegenomen door geruchten vanuit Italië. De Spanjaard wil best advies geven, maar dan moet Verstappen wel een prijs betalen.

Tijdens een interview met de aanwezige media in Silverstone, waaronder GPFans, stelt Alonso dat hij op dit moment niets te zeggen heeft over de geruchten omtrent Verstappen en Mercedes. "Dat weet ik niet en het interesseert mij ook niet", is zijn eerste reactie. Vervolgens wordt er gevraagd of hij nog advies heeft voor Verstappen. "Ik heb geen advies. Tenminste: ik kan hier wel als adviseur wat advies over geven, maar dan moet hij mij wel echt flink gaan betalen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris over mogelijke transfer Verstappen naar Mercedes: 'Hij is de baas'

Alonso over 2026 voor Aston Martin

Alonso werd ook gevraagd naar 2026 en de kans die zich voor Aston Martin aandoet met de komst van de nieuwe fabriek, Adrian Newey en Honda. "Het is een grote kans, dat weten we. Niet alleen voor ons, maar voor veel teams die topteams willen worden. Er is een reset van de reglementen en dan willen we allemaal in die positie zitten dat we kunnen vechten voor betere resultaten. We weten dat het een grote kans is en onze fabriek is één van de beste, zo niet de beste fabriek in de sport. Dat zeiden we al toen deze fabriek werd gebouwd en ook nu het realiteit is."

Alonso ziet Aston Martin ongelijk buitenwereld bewijzen

Alonso is blij dat de media deze week de faciliteiten van Aston Martin heeft mogen bezichtigen. "We begonnen aan het seizoen in een lastige positie, omdat we niet competitief waren en we geen punten scoorden. Sommige van jullie (media) waren niet onder de indruk van Aston Martin en vonden dat we de verkeerde kant op aan het gaan waren. Vandaag hebben jullie de fabriek gezien en zijn jullie verrast achtergebleven vanwege de faciliteit en het niveau van het team."

Gerelateerd