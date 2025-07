De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië staat komend weekend op het programma, maar iedereen lijkt in de ban te zijn van Max Verstappen, George Russell, Mercedes, Red Bull en de mogelijke transfer waar deze coureurs en teams bij betrokken gaan zijn. Lando Norris van McLaren heeft zich er nu na McLaren CEO Zak Brown ook over uitgelaten.

Tegenover Sky Sports gaat Norris bij een evenement in Silverstone in op de geruchten omtrent Verstappen en een mogelijke transfer naar Mercedes. De Brit reageert opvallend kort door de bocht en stelt dat het hem niet veel schelen, omdat hij denkt dat hij het sowieso wel tegen Verstappen op zal moeten nemen. "Het kan me niet echt schelen, om eerlijk te zijn. Het maakt me niet uit waar hij naartoe gaat."

'Ik waardeer Verstappen als concurrent'

Norris vervolgt: "Ik waardeer Max als een concurrent - een beetje hard - maar ik geniet wel van onze gevechten samen. En ja, zoals hij zei, hij is de baas over waar hij ook besluit heen te gaan en hij gaat waar hij denkt dat hij het best kan presteren." Dit was inderdaad wat Verstappen zelf afgelopen weekend zei over de geruchten en zijn eigen toekomst. Verstappen stelde dat alleen hij zal bepalen waar hij heen zal gaan en niet een ander team of persoon. Waar dat zal zijn, als hij überhaupt vertrekt na dit seizoen of volgend seizoen, is afwachten.

