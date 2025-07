Zak Brown, CEO van McLaren - momenteel het dominante team tijdens het laatste seizoen van de huidige reglementen in F1 - heeft gereageerd op de 'enge' geruchten van deze week omtrent Max Verstappen en een transfer naar Mercedes voor 2026 als vervanger van George Russell.

Tijdens een evenement voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone, een thuisrace voor McLaren, stelt Brown tegenover Sky Sports dat hij volgens de informatie die hij heeft wel gelooft dat het tot een transfer van Verstappen gaat komen. "Ik geloof in het gezegde: waar rook is, is vuur. Als iedereen echt vastbesloten zou zijn om te blijven zitten waar hij zit, dan zouden ze dat ook gewoon zeggen. Het feit dat iedereen erover praat maar niemand iets bevestigt, vertelt mij dat er gesprekken gaande zijn. Ik zei een tijdje geleden al dat het me niet zou verbazen als Max bij Mercedes terechtkomt."

Brown over Red Bull zonder Verstappen

Brown vervolgt door te stellen dat Verstappen op dit moment Red Bull is en hij als enige de RB21 in de buurt van het podium kan krijgen. Als Verstappen na dit seizoen vertrekt bij Red Bull, zou dat volgens Brown de doodsteek zijn voor Red Bull. "Red Bull zou dan achter Racing Bulls staan [zonder Verstappen]. Ze hebben geweldig werk geleverd en ze hebben een snelle auto, maar ik denk dat Max hen op dit moment op zijn schouders draagt."

Verstappen bij Mercedes zou 'eng' zijn

Vervolgens wordt tijdens het evenement Brown ook door ESPN gevraagd naar de geruchten rondom Verstappen en Mercedes van deze week. Brown stelt dat hij zelf zich geen zorgen hoeft te maken, aangezien hij al een sterke line-up heeft voor de komende jaren. De Amerikaan zit er echter duidelijk niet op te wachten dat Verstappen in een Silver Arrow gaat rijden vanaf 2026. "Het zou een beetje eng zijn. Mercedes zit duidelijk in een opgaande lijn en Red Bull op dit moment zeker niet. Max is een ongelooflijk talent. Hij in een Mercedes betekent behoorlijk serieuze competitie.”

