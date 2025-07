Carlos Sainz maakte een lastige tweede vrije training voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 mee. Hij spinde bij het uitkomen van Luffield en knalde bijna tegen Lewis Hamilton op. In diezelfde bocht ging hij ook nog de grindbak in. Nu krijgt de coureur van Williams een onderzoek aan zijn broek.

Net als tijdens de eerste vrije training speelde de windstoten opnieuw een grote rol. Waar het eerst onder andere Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto waren die op hoge snelheid in de rondte gingen, was het nu Sainz die spinde. Wie geen last van de wind leek te hebben, was Lando Norris. Hij was de enige coureur die in de 1:25 kon duiken en werd dus eerste op de vrijdag. Ferrari zit er goed bij met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op posities twee en drie, respectievelijk. Het ging Max Verstappen beter af in VT2 dan in VT1 en de Red Bull Racing-coureur zette de vijfde tijd neer achter Oscar Piastri.

Gevaarlijke manoeuvre

Sainz spinde dus bij het uitkomen van Luffield. Dat is bij het opkomen van het oude rechte stuk. De Madrileen denkt dat een windstoot voor onbalans had gezorgd. Hamilton reed langzaam om de Williams voorbij te laten, maar had geluk dat Sainz hem nog kon ontwijken. Ondanks dat het een onschuldige spin leek, wordt de coureur toch onderzocht. Hij zou namelijk "gevaarlijk rijgedrag" hebben vertoond door voor de neus van Nico Hülkenberg zijn weg te vervolgen. De FIA zal naar verwachting later vanavond komen met een conclusie. Sainz kan onbestraft blijven of een waarschuwing krijgen, maar de stewards kunnen ook kiezen voor een boete of gridpenalty.

