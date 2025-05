Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zag zijn team afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Monaco geen punten scoren nadat ze het voornaamste slachtoffer waren geworden van de strategie van Racing Bulls en Williams. De Oostenrijkse teambaas wil regelwijzigingen zien.

Zowel Racing Bulls als Williams besloten de ene coureur te gebruiken om de rest op te houden, zodat de andere coureur zonder positiewijziging twee pitstops kon maken. In gesprek met Viaplay ging Wolff in op de tactiek van Racing Bulls en even later Williams. "Ik denk dat er twee dingen zijn, die bekeken moeten worden. Ten eerste is de vraag hoezeer je iemand anders mag ophouden. Het kwam nu tot een punt waarbij beide coureurs [van Mercedes] een botsing moesten voorkomen. De frustratie bij George liep zó hoog op dat hij er maar gewoon voor ging. Hij dacht dat hij misschien maar tien seconden straf zou krijgen, en dat hij dat gat dan beter kon trekken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VeeKay baalt van crash tijdens Indy 500: 'Trapte op de rem, maar er gebeurde niks'

Wolff wil reglementen wijzigen

De strategie van Williams en Racing Bulls zou voor Wolff genoeg reden zijn om regelwijzigingen door te voeren. Hij denkt aan eenzelfde regel als bij de kwalificatie, om te voorkomen dat coureurs te langzaam gaan rijden. Een zogenaamde deltatijd. "Misschien moeten we voor volgend jaar een nieuwe regel bedenken, en bepalen hoeveel seconden je maximaal langzamer mag rijden dan de leider in de race. De slimme mannen in de paddock en de strategen denken hier al over na."

Wolff over GP Monaco

Wolff vervolgt: "Als sportevenement is de zondag in Monaco niet zo goed als die zou moeten zijn, maar de kwalificatie is altijd spectaculair. Als je naar het publiek kijkt, is dit wel een weekend vol entertainment geweest. Je moet het misschien wat meer vanuit dat perspectief bekijken, want qua entertainment is het wel het beste evenement dat we sinds een lange tijd gehad hebben."

Gerelateerd