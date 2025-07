In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag nog altijd als nieuws van de dag het ontslag van Christian Horner bij het Formule 1-team van Red Bull Racing afgelopen woensdag. De Brit zou naar verluidt 50 miljoen pond mee hebben gekregen om zijn contract vroegtijdig te laten ontbinden, maar staat op papier nog altijd op de loonlijst van de Oostenrijkse grootmacht. Verder heeft Helmut Marko zijn vertrouwen uitgesproken in Laurent Mekies als opvolger van Horner, en denkt Guenther Steiner dat Jos Verstappen mogelijk een rol speelt in deze hele saga. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Waarom is Horner nog 'in dienst' van Red Bull Racing na zijn per directe ontslag?

Christian Horner is ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing, maar gaf in een statement na de bekendmaking van dit nieuws aan dat hij in dienst zal blijven van het bedrijf. Hoe zit dit precies? Het komt erop neer dat Red Bull Racing afscheid heeft genomen van Horner, maar met betaald verlof is gestuurd. Het contract van de Brit loopt immers nog meerdere jaren en aangezien Horner op Verstappen na het hoogste salaris heeft van iedereen, is dat geen contract dat met een appelflap en bedankkaartje afgekocht kan worden. Horner en Red Bull zullen in gesprek moeten over het afkopen van het contract van Horner, wat hem waarschijnlijk een behoorlijke soms geld op gaat leveren. Precies weten hoe dit zit? Klik hier.

'Horner krijgt oprotpremie van 50 miljoen pond mee van Red Bull Racing'

Christian Horner is vertrokken uit zijn rol als teambaas bij Red Bull Racing, maar met zijn ontslag lijkt het er niet op dat hij financieel bij de pakken neer hoeft te gaan zitten en een bijzonder mooi financieel pakket tegemoet kan zien. De uitbetaling zou meer dan 50 miljoen pond bedragen, oplopend tot 60 miljoen pond wanneer andere inkomsten worden meegerekend. Ondanks zijn vertrek bij Red Bull, lijkt de toekomst van de Brit in de Formule 1 nog niet voorbij. Meer lezen over de gouden handdruk voor Horner? Klik hier.

'Ontslag Horner bij Red Bull geen voorwaarde van Max, maar van Jos Verstappen?'

Guenther Steiner sluit niet uit dat het vertrek van Christian Horner een voorwaarde van Max Verstappen is geweest om bij Red Bull Racing te blijven, maar acht de kans groter dat de gespannen relatie tussen de Brit en vader Jos Verstappen een rol bij het verrassende besluit heeft gespeeld. "Het was wel duidelijk dat zij het op veel vlakken niet eens waren. Dat was geen geheim. Dat is voor niemand goed. Niet voor het team en niet voor de coureur. Max heeft zich daar altijd slim buiten gehouden, maar misschien dacht het management van Red Bull: 'We moeten iets doen om Max tevreden te houden.'" Meer lezen over de gedachtegang van Steiner? Klik hier.

Marko vol vertrouwen over Mekies: 'Laurent heeft alles in huis om topteam te leiden'

Dr. Helmut Marko benadrukt in zijn column voor SpeedWeek dat er een nieuw hoofdstuk is aangebroken bij de twee Red Bull-teams in de Formule 1. Met Laurent Mekies aan het roer van het topteam en Alan Permane als eindverantwoordelijke bij het zusterteam, moet de rust wederkeren binnen beide renstallen. Marko beschouwt de positiewisselingen dan ook als een nieuw begin: "Een nieuw hoofdstuk begint bij Red Bull Racing en de Racing Bulls in België, met Laurent Mekies als teambaas bij RBR en Alan Permane als teambaas bij de Racing Bulls. Als voormalig sportief directeur van de Racing Bulls was Alan de logische keuze voor ons, omdat we niemand van buitenaf wilden aantrekken. Eigenlijk hebben we zijn vorige functie gewoon uitgebreid." Meer lezen over de woorden van Marko? Klik hier.

Hoe Aston Martin de Formule 1 wil veroveren: "Een dunne lijn tussen avontuurlijk en gestoord"

Het Formule 1-team van Aston Martin heeft een duidelijke ambitie in de koningsklasse van de autosport: op relatief korte termijn vooraan op de grid komen te staan. Alle puzzelstukjes om die droom te verwezenlijken zijn inmiddels aanwezig. Maar de kunst is eerst om die puzzelstukjes in elkaar te laten passen, aldus teambaas Andy Cowell. Het exclusieve interview met Cowell lezen? Klik hier.

