Christian Horner is ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing, maar gaf in een statement na de bekendmaking van dit nieuws aan dat hij in dienst zal blijven van het bedrijf. Hoe zit dit precies?

Na ruim twintig jaar als teambaas en CEO te hebben fungeert, moet Christian Horner vertrekken bij Red Bull Racing. De Brit bracht de Oostenrijkse formatie gigantische successen, maar wordt nu verantwoordelijkheid gehouden voor de gespannen situatie binnen het team en de tegenvallende performance van de afgelopen anderhalf jaar. Zo zou er intern ontevredenheid heersen over de managementstijl van Horner, die meer dan eens heeft geprobeerd steeds meer macht binnen Red Bull naar zich toe te trekken.

Horner nog in dienst van Red Bull Racing

Horner reageerde via Instagram op het nieuws, waarin hij onder andere het team, de teamleden en de coureurs bedankte voor het harde werk van de afgelopen jaren. Ook schreef hij: "Ik blijf nog steeds in dienst van het bedrijf, maar operationeel gezien wordt het stokje over gegeven." En dat zinnetje zorgde voor verwarring bij veel fans. Want hoezo blijft Horner voor Red Bull Racing werken, als hij net te horen heeft gekregen dat hij ontslagen is? Hoe zit dat precies?

Aanzienlijke afkoopsom

Het komt erop neer dat Red Bull Racing afscheid heeft genomen van Horner, maar met betaald verlof is gestuurd. Het contract van de Brit loopt immers nog meerdere jaren en aangezien Horner op Verstappen na het hoogste salaris heeft van iedereen, is dat geen contract dat met een appelflap en bedankkaartje afgekocht kan worden. Horner en Red Bull zullen in gesprek moeten over het afkopen van het contract van Horner, wat hem waarschijnlijk een behoorlijke soms geld op gaat leveren. Zo werd er eerder deze week al een bedrag van 50 miljoen pond in de media genoemd. Tot er een overeenkomst is bereikt, 'werkt' Horner dus onder het mom van betaald verlof nog voor Red Bull Racing.

