Als het aan Lando Norris ligt, dan gaat de Formule 1 nadenken over een kleinere kalender. De coureurs zijn in 2024 begonnen aan het drukste programma aller tijden, met 24 Grands Prix, maar Norris stelt op de persconferentie na de race in China, dat dit niet houdbaar is voor de monteurs en noemt het zelfs ongezond.

De koningsklasse is populairder dan ooit en dat is te merken aan de organisatoren die een race naar hun locatie willen halen. Daarvan zijn er 24 die raak hebben geschoten en dus een plekje op de kalender bezitten. In totaal worden er dan dertig races gereden, inclusief de sprintraces. Het is een programma dat vooral de kijkers bedient, want de monteurs en de coureurs zijn met deze kalender nog meer dagen van huis.

Het gaat zijn tol eisen

Max Verstappen gaf eerder al aan dat 24 races echt het maximum is en Norris toont zich solidair aan de wereldkampioen. "We rijden al 24 races per jaar, waarvan zes ook sprintevenementen. Ik snap het, ik denk dat het steeds betere cijfers geeft op tv. Maar het is ook meer stress voor de technici en zo, om alles elke keer tiptop in orde te krijgen. Dus we nemen het zoals het is, je moet ermee omgaan, maar laten we niet denken dat we er nu twaalf nodig hebben, omdat het ook zijn tol zal eisen van mensen", zo hoeft er wat hem betreft geen extra sprintraces te komen.

Minder voorbereidingstijd, meer onvoorspelbaarheid

Op de vraag of hij het sprintformat boven het traditionele format zet, is Norris duidelijk: "Ik zou altijd de voorkeur geven aan het oude, originele raceformat. Daar ben ik mee opgegroeid, dit is wat ik altijd het leukst vond." Toch kan hij ook genieten van het sprintformat. Met minder voorbereidingstijd, zit een verrassing altijd in de buurt. "Ik hou ervan om gewoon naar binnen te gaan en meteen de druk te hebben. Dus het feit dat ik één keer heb kunnen oefenen direct in de kwalificatie, vind ik wel leuk. Ik denk dat het mensen minder kans geeft om de auto gewoon perfect te krijgen en ik denk dat je dan een opeenvolging van team, team, team, team begint te zien in plaats van een mix. Dus ik denk dat het vanuit dat perspectief werkt."

Niet de gezondheid van de monteurs vergeten

Wel blijft de Formule 1 een teamsport en Norris wijst naar zijn teamleden. "Maar het belangrijkste punt is gewoon de tol die het heeft op monteurs en ingenieurs. Eerlijk gezegd denk ik niet dat het zo slecht is voor ons als chauffeurs. Ik denk niet dat wij degenen zijn die moeten klagen. Het zijn de honderden monteurs en ingenieurs die we hier hebben, die zo veel moeten reizen. Het is onhoudbaar en zelfs ongezond."