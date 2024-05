Volgens Renger van der Zande hoeven de fans van Red Bull Racing niet direct bang te zijn dat het team implodeert, nu Adrian Newey vertrekt. De 38-jarige IMSA-coureur stelt dat er nog een heel team achter de 65-jarige Brit staat, maar erkent dat overal waar Newey binnenkomt, er kampioenschappen worden gepakt.

Afgelopen woensdag kwam Red Bull met de mededeling dat Newey na negentien jaar trouwe dienst het Oostenrijkse team gaat verlaten. In het officiële statement staat dat Newey nog wel zijn werkzaamheden voor het RB17-project afmaakt, maar dat werken bij het Formule 1-team officieel tot het verleden behoort. Newey is nu eenmaal de meest succesvolle ontwerper uit de geschiedenis van de sport en hoewel een pensioen tot de opties behoort, wordt Ferrari ook meermaals genoemd als mogelijk toekomstig team.

Er staat een heel team achter Newey

In gesprek met GPFans beantwoordt Van Der Zande de vraag of Red Bull Racing op instorten staat, nu Newey vertrekt. "Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Ik denk dat er een heel team achter Newey staat wat ook belangrijk is", zo is er nog genoeg kennis in huis. Toch moet daarmee de kennis van Newey niet worden onderschat. "Newey is gewoon een magische engineer, als het ware. Overal waar hij komt worden er wereldkampioenschappen gewonnen. Dus het is duidelijk dat hij goed is."

Alle opties liggen open

De interne machtsstrijd binnen Red Bull woekert nog altijd door en mogelijk dat dit één van de oorzaken is van het plotselingen vertrek. "Het rommelt daar gewoon. Ze moeten nog twee jaar met deze auto en ik denk dat die auto snel genoeg is om nog twee jaar te kunnen winnen, zeker als Max daar nog twee jaar rijdt. Dat het daarna zomaar anders kan lopen, dan kan maar zo." Newey wordt in verband gebracht met Ferrari en Van Der Zande zou die transfer wel snappen. "Wat Newey gaat doen? Je hoort natuurlijk Ferrari en nog een aantal andere gesprekken rondom die man, maar ik denk dat Ferrari er wel goed aan zou doen om hem binnen te halen. Misschien dat Newey het ook wel leuk vindt om met Lewis Hamilton samen te werken." Toch neemt Van Der Zande nog een slag om de arm: "Het kan nog alle kanten op gaan."

Bekijk het volledige interview met Renger van der Zande hieronder:

