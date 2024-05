De Britse tak van Specsavers neemt een schot voor de boeg en reageerde woensdag ook op het aangekondigde vertrek van Adrian Newey. De opticien ziet de ontwerper wel naar Ferrari verkassen en feliciteert Lewis Hamilton alvast met het winnen van zijn achtste wereldkampioenschap.

Het nieuws dat Newey bij Red Bull Racing gaat vertrekken moet misschien nog indalen, maar in 2025 is het zover. Dat betekent dat het Oostenrijkse team een belangrijk kopstuk van het huidige succes zal moeten missen. Toch lijkt dat voor dit jaar en in 2025 nog geen grote rol te spelen. Het heeft vooral invloed op de ontwikkeling van de 2026-wagens.

Specsavers feliciteert Hamilton

Waar de toekomst van Newey ligt, dat is nog maar even de vraag. Het kan zomaar zo zijn dat de 65-jarige Brit de Formule 1 definitief vaarwel zegt en zich op andere zaken gaat richten. Toch zijn er ook geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari. Specsavers weet het zeker en feliciteert de zevenvoudig kampioen alvast.

Congrats to @LewisHamilton on winning his 8th title — Specsavers (@Specsavers) May 1, 2024

