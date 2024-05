De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten en zodoende gaat Nederland een rechts kabinet tegemoet. Het landsbestuur zal hiermee over een andere boeg gegooid worden en dat gaat ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Met name bij evenementen zoals de Dutch Grand Prix op Zandvoort zullen F1-fans veranderingen gaan merken. GPFans dook in de plannen en hoofdlijnen van het nieuwe rechtste kabinet en heeft alles voor je op een rij gezet.

De kabinetsformatie in Nederland heeft - na de val van Rutte IV - de nodige tijd in beslag genomen, maar gisteren was daar dan eindelijk het verlossende woord: de PVV, VVD, NSC en BBB wisten na flink wat tegenslagen op hoofdlijnen een regeerakkoord te bereiken. Vervolgens gingen ook de Tweede Kamerfracties van deze partijen unaniem akkoord met hetgeen nu op tafel ligt. Wie de nieuwe premier wordt, en dus Mark Rutte opvolgt, is nog niet bekend, maar Nederland stevent in ieder geval af op een rechts kabinet. Een groot deel van ons land bracht een stem uit op de PVV van Geert Wilders en zodoende gaat het roer flink om in bijvoorbeeld het asielbeleid. Maar er gaat nog veel meer veranderen als het aan het nieuwe kabinet ligt. En een deel van deze wijzigingen heeft impact op de Nederlandse Formule 1-fan. Dit wordt met name gemerkt rondom het raceweekend in Zandvoort.

Wie de hoofdlijnen van het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB goed bestudeert, zal zien dat het nieuwe kabinet bereid is verschillende grote projecten de nek om te draaien. En dit is voor veel mensen goed nieuws. Zo kunnen de boeren opgelucht ademhalen omdat de gedwongen krimp van de veestapel en de onteigening mogelijk van tafel gaan en zullen automobilisten doorgaans blij zijn met het feit dat maximumsnelheid op de snelweg waarschijnlijk teruggaat naar 130 kilometer per uur. Ook zal het eigen risico in de zorg worden gehalveerd, gaan werkenden minder belasting betalen, wordt kinderopvang bijna gratis en krijgen huizen weer voorrang boven windmolens. Al deze plannen zijn echter niet gratis en moeten dus ergens van betaald worden. Dit is iets dat de Nederlandse Formule 1-fans in hun portemonnee kunnen gaan voelen - al is er ook goed nieuws.

Formule 1-fans zullen, afhankelijk van of ze binnenlandse en/of buitenlandse races bezoeken, zowel positief als negatief getroffen worden door de plannen van het nieuwe rechtste kabinet, mochten deze allemaal doorgang vinden én intact blijven met hoe ze nu op tafel liggen. Op diverse gebieden zullen Formule 1-liefhebbers wat gaan merken van het nieuwe beleid: mobiliteit en infrastructuur, financiën en belastingen, (internationaal) reizen, overnachten en evenementen. Hoewel alles nog onder voorbehoud is en er ongetwijfeld nog gesleuteld gaat worden aan de hoofdlijnen die er nu liggen, heeft GPFans de gevolgen voor Nederlandse F1-fans op basis van het huidige pakket hieronder voor je uitgestippeld.

Mobiliteit en Infrastructuur

Eén van de hoofdlijnen die ook in de media groot wordt uitgelicht, is de herinvoering van de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de snelweg. Dit kan de reistijd verkorten voor F1-fans die (deels) met de auto richting Zandvoort komen voor de Dutch Grand Prix - of een ander race-evenement in het land bezoeken. Ook wil het nieuwe kabinet een sterke focus op het verbeteren van het Openbaar Vervoer, inclusief belangrijke knelpunten zoals de OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Hoewel Zandvoort niet specifiek genoemd wordt, zullen deze verbeteringen ongetwijfeld gunstig uitpakken voor de bezoekers van de Dutch Grand Prix, die vaak in grote getale met het OV naar het raceweekend komen. Tevens belooft de nieuwe regering 'onderhoud en uitbreiding van infrastructuur', waarbij men ook gepauzeerde projecten weer wenst op te pakken. Dit kan indirect bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Zandvoort en omliggende locaties.

Het nieuwe kabinet wil inzetten op een beter OV

Financiële wijzigingen en belastingen

Omdat het nieuwe rechtse kabinet van de PVV, VVD, NSC en BBB de nodige veranderingen wil doorvoeren, moet men ook geld vrijmaken om dit te kunnen realiseren. En deze bon lijken ze voor een groot gedeelte bij de Nederlanders neer te leggen. Zo wordt de BTW op hotelovernachtingen verhoogd van 9% naar 21%. Dit betekent aanzienlijk hogere verblijfskosten tijdens evenementen, zoals de Grand Prix op Zandvoort, waar hotels vóór de verhoging ook al bijna niet te betalen waren. Of Airbnb's ook een verhoging tegemoet gaan zien, is ons niet helemaal duidelijk. Naast duurdere hotelovernachtingen, gaat het nieuwe kabinet ook de brandstofprijzen verder verhogen. Een litertje benzine of diesel is al bijna onbetaalbaar, maar vanaf 2026 zullen de accijnzen worden verhoogd. Voor benzine ga je 21 cent per liter meer betalen, voor diesel gaat het om 13 cent.

Ook zal de kansspelbelasting worden verhoogd, iets dat Formule 1-fans die van een gokje houden duidelijk gaan merken wanneer ze hun winsten willen laten uitbetalen. Houd daar dus rekening mee wanneer je in gaat zetten op de winnaar van een Grand Prix of wanneer je inzet op pole position voor een bepaalde coureur. De kansspelbelasting gaat van 30,5% naar 37,8%.

Tevens zullen de kosten voor theater-, museum- en concertkaartjes gaan stijgen door verhoogde belastingen. Dit geldt waarschijnlijk niet voor tickets voor de Grand Prix van Zandvoort, maar gaat wel gemerkt worden door (buitenlandse) F1-fans die rondom de Dutch Grand Prix nog andere culturele evenementen willen bezoeken.

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort in 2023

Vliegverkeer en internationaal reizen

Formule 1-fans die regelmatig per vliegtuig naar buitenlandse races gaan, zullen tevreden zijn met het feit dat de netwerkkwaliteit op Schiphol wordt behouden. Althans, dat is wel het plan. Dit betekent dat ondanks de geluidsregulaties de connectiviteit op peil blijft. En dat is gunstig voor fans die richting buitenlandse races willen vliegen.

Campingbezoekers zullen toenemen

Nu de hotels een fikse BTW-verhoging om de oren krijgen, kan het voor bezoekers van de Dutch Grand Prix interessant zijn om uit te wijken naar campings. Zij worden namelijk ontzien van deze verhoging. Kampeerders zullen dus geen hogere kosten hoeven te betalen en dit kan campings een meer interessante optie maken voor reizende Formule 1-fans.

Stikstofuitstoot op Zandvoort minder groot topic

De voorgaande jaren was er nog veel te doen omtrent de stikstofuitstoot op Circuit Zandvoort en op de manier waarop dit berekend was. Natuur- en milieuorganisaties probeerden de Dutch Grand Prix zelfs te boycotten, maar slaagden hier niet in. Met het nieuwe rechtse kabinet lijkt het erop dat Zandvoort zich eerder minder dan meer zorgen moet maken over de nabije toekomst. Het rechtste kabinet gooit het stikstofbeleid bijvoorbeeld min of meer overboord. Deze plannen worden ingeruild voor stikstofreductie "daar waar dat aantoonbaar nodig is".

De nieuwe regeringsplannen van het rechtste kabinet van de PVV, VVD, NSC en BBB hebben zoals je ziet zowel direct als indirect invloed op Formule 1-fans die binnenlandse en/of buitenlandse races bezoeken. Er zijn zowel positieve als negatieve veranderingen aanstaande, maar Circuit Zandvoort zit ongetwijfeld de komende jaren weer helemaal vol.

