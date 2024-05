Hoewel Red Bull Racing in 2024 een minder grote voorsprong heeft op de concurrentie, dan in de voorgaande jaren, stelt Lando Norris dat het Oostenrijkse team nog steeds hét team is om te verslaan. Tegenover onder meer GPFans legt de enkelvoudig racewinnaar uit dat hij nooit een wedje zou leggen tegen Max Verstappen.

Van de acht verreden Grands Prix heeft Red Bull Racing er voorlopig vijf op haar naam gezet. Hoewel dat op opzichzelfstaand natuurlijk een prima statistiek is, is het in vergelijking met de afgelopen jaren iets minder. De concurrentie, maar met name Ferrari en McLaren hebben de opwaartse spiraal ook gevonden en dat betekent voor de fans iets meer onvoorspelbaarheid.

Zo slecht was het niet

Norris wil echter niet spreken van een neergang van Red Bull Racing en plaatst het allemaal in perspectief. "Ik denk dat ze echt niet zo aan het worstelen zijn. Ze winnen nu niet inderdaad, maar ze kwamen slechts iets meer dan twee tienden tekort voor pole position. Dus zo'n slecht weekend is het ook weer niet." Daarnaast ontwikkelt Red Bull gewoon door, maar de concurrenten zitten niet stil. "Ferrari was gewoon erg snel en daar tussen staan wij in de laatste paar races. Het is niet zo dat ze ineens aan het worstelen zijn."

In Monaco zijn de verschillen altijd klein

Het stratencircuit in Monaco zorgt daarnaast volgens Norris er altijd voor de er minder grote verschillen zijn tussen de teams. "Het zit hier [in Monaco] altijd dicht bij elkaar en misschien hadden ze gewoon niet zo lekker weekend, alweer. Wij hadden updates meegenomen en de auto verbeterd en misschien staan ze gewoon niet zo ver voorop, als ze dachten. Ze worstelen niet, mensen staan gewoon dichterbij, dus ziet het eruit of ze aan het worstelen zijn. Het feit is gewoon dat Ferrari snel is en wij zijn snel en zij zijn gewoon niet zo snel, als ze waren."

Podium zonder Red Bull

Hoewel het team van Verstappen en Sergio Pérez nog steeds aan kop ligt, is de voorsprong simpelweg minder groot. Wel kon Norris genieten van een podium zonder het raceteam van het energieblikjesbedrijf. "Het is geweldig om een podium te zien zonder Red Bull. Hoe slecht het ook is om dat te zeggen. Het is goed voor de mensen die kijken en voor ons als coureurs, want de kansen liggen er dus wel. Het zijn spannende tijden. Charles heeft wat punten gepakt op Max, ik heb wat punten gepakt op Max. Misschien kunnen we stukje bij beetje het gat dichten."

'Nooit tegen Max wedden'

De verhalen over een titelstrijd in 2024, die veegt Norris van tafel. "Als we dit volhouden dan komen er vast mogelijkheden om ze bij te benen in de toekomst, maar het is zeldzaam dat zij fouten maken. Ik denk dat zij nog steeds de meest betrouwbare auto hebben en ze zijn over het algemeen het team dat de minste fouten maakt. Als er iemand is waar je nooit tegen moet wedden, dan is dat Max wel", aldus Norris.

