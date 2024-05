Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de kritiek van Max Verstappen over de RB20 ook meegekregen, maar stelt achteraf dat de Nederlander altijd open en eerlijk is en dat de kritiek daarom ook in perspectief moet worden geplaatst.

Het weekend in Monaco is er eentje om snel te vergeten voor het Oostenrijkse team. Zo werd van tevoren al verwacht dat de RB20 op het hobbelige baantje moeite zou gaan krijgen. Wel was het opvallend dat Verstappen vertelde dat het team toch wel met wat vraagtekens zit. Op circuits met hobbels komt de bolide namelijk niet tot zijn recht en dat was afgelopen jaren ook al zo. Dat er niet is geleerd van de situatie dat stipte de Nederlander in Monaco al aan. Het is in zijn ogen dan ook tijd geworden dat het team gaat begrijpen waarom de auto zo reageert op dit soort circuits.

'Hij is gewoon recht voor zijn raap'

Dat Verstappen openlijk zijn kritiek uit, is overigens niet nieuw, want de Nederlander wind er simpelweg geen doekjes om. Dat stipt Horner bij Motorsport.com ook aan: "Luister alle uitspraken van Max van de afgelopen tien jaar nog eens terug. Hij is gewoon heel direct en recht voor zijn raap." Vooral na de kwalificatie was Verstappen open. Hij vertelde dat er geen wonderen verwacht mogen worden van de RB20 in Monaco. Dat liet de Nederlander overigens ook zien op zondag, waarbij er weinig eer te behalen viel vanaf P6, al had dat natuurlijk ook te maken met het krappe baantje, waar simpelweg weinig inhaalmogelijkheden zijn.

Geen magische oplossing

Van zaterdag op zondag is Red Bull Racing echter wel bezig weggeweest met de verbeterpunten van Verstappen. "We hebben na de kwalificatie een heel goede debrief gehad, waarbij we erg diep ingingen op wat de coureur nou precies voelt in de auto", zo legt Horner uit. Verstappen heeft als antwoord daarop de nodige uren met de engineers doorgebracht, om de problemen te tackelen. Toch erkent Horner ook dat er op dit moment nog weinig begrip over de problemen. "En Max heeft die avond heel wat tijd met zijn engineers doorgebracht. Maar er is geen magische oplossing voor het probleem dat we hebben. Het is gewoon een kwestie van hard blijven en proberen erachter te komen wat het is."

