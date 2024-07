Daniel Ricciardo zal in de zomerstop regelmatig met een schuin oog naar zijn telefoon kijken, om te zien of hij een berichtje van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft gehad. De Australiër behoort tot de mogelijke vervangers van Sergio Pérez, maar de man uit Perth probeert zich op zichzelf te focussen.

Waar de winterstop in de Formule 1 vaak een lange tijd van droogte inluidt, is de zomerstop zelden saai. Het is voor teams vaak hét moment om nieuwe coureurs of teambazen aan te kondigen, en met onzekerheid over de line-up van Red Bull Racing en een beschikbaar stoeltje bij Mercedes voor 2025, hangt er het een en ander in de lucht. Sergio Pérez is zijn toekomst bij de Oostenrijkse grootmacht niet zeker vanwege de tegenvallende prestaties in de afgelopen weken. Topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner gaan in de zomerstop evalueren of ze verder gaan met de 34-jarige coureur.

Mogelijke rijderswissel Red Bull Racing

Mocht Red Bull Racing besluiten Pérez halverwege het seizoen uit de cockpit te halen, zijn er drie kanshebbers om plaats te nemen naast Max Verstappen. In de wandelgangen klinken geluiden dat Visa Cash App-coureur Daniel Ricciardo op pole position staat om de Mexicaan te vervangen, al zijn zowel Yuki Tsunoda als Liam Lawson op het oog logischere kandidaten. De performance van Ricciardo bij het zusterteam is dit seizoen namelijk ook niet altijd om over naar huis te schrijven. Op de persconferentie in België krijgt hij de vraag of er een rijderswissel bij Red Bull Racing aanstaande is.

Ricciardo houdt het bij zichzelf

"Heel voorspelbaar Thomas, heel voorspelbaar", grapt Ricciardo. "Ik weet het niet, ik weet het oprecht niet. Ik focus mij zoals altijd op mijzelf en op wat ik kan doen. Iedere paar races verandert het narratief en dat hoort bij de sport waar we inzitten. Dingen veranderen snel en je moet proberen om de focus in deze situaties op jezelf te houden, het maximale eruit halen en kijken waar de wind je heen blaast. Qua aanpak verander ik niets. In Hongarije wist ik dat het de twee meest belangrijke weekenden voor de zomerstop zouden worden en ik hoop met momentum de vakantie in te gaan. Gewoon mijn best proberen te doen."

