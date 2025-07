Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië?

Het is vandaag tijd voor de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, het twaalfde weekend van het seizoen 2025. Hoe laat gaat de kwalificatie zaterdag beginnen?

De race in Silverstone staat al sinds 1950 op de kalender in F1 en zag onder meer Jim Clark, Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell en vooral Lewis Hamilton domineren. Hamilton won zelfs al negen keer in zijn thuisland. Max Verstappen won in Silverstone alleen in 2023 tot nu toe, waarbij 2021 (crash na contact met Hamilton) waarschijnlijk het meest spraakmakende moment was. Vorig jaar won Hamilton tot zijn eigen verbazing voor Verstappen en Lando Norris.

De vrijdag in Silverstone

Op vrijdag, nadat maar liefs veertien coureurs - waaronder Verstappen - hun motor vervangen zagen worden voor de start van het weekend, vonden de eerste twee vrije trainingen plaats. Tijdens de eerste vrije training was het Hamilton die op P1 eindigde, voor Norris en Oscar Piastri. Verstappen werd tiende en zou tijdens de tweede vrije training vijfde worden. Norris sloot de sessie op P1 af voor Charles Leclerc en Hamilton.

Hoe laat begin de kwalificatie?

De zaterdag zit vol met actie in Silverstone. Zo zullen F3 en F2 hun sprintrace gaan rijden, F3 in de ochtend en F2 tussen de derde vrije training en de kwalificatie in. F1 begint om 12:30 uur aan de zaterdag met de derde en laatste vrije training van het weekend. Nadat F2 haar sprintrace heeft verreden, gaat om 16:00 uur de kwalificatie verreden worden. Rondom 17:00 uur zullen we dan weten wie pole pakt. George Russell, die in Silverstone net zoals Norris nog niet heeft gewonnen, pakte vorig jaar pole.

